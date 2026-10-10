Convoy Nuestra América recibe Premio de la Paz Seán MacBride 2026

El Premio de la Paz Seán MacBride reconoce iniciativas que contribuyen a la cooperación internacional, la defensa de los derechos humanos y la promoción de la paz

Se reconoce sus acciones de solidaridad internacional con Cuba. (Foto: PL)

El Convoy Nuestra América recibió el Premio de la Paz Seán MacBride 2026, otorgado por la Oficina Internacional de la Paz, en reconocimiento a sus acciones de solidaridad internacional con Cuba, iniciativa que durante el presente año ha contribuido a visibilizar las consecuencias humanitarias del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a la nación caribeña.



El galardón fue concedido de manera conjunta al Convoy Nuestra América, la Coalición Flotilla de la Libertad y la Flotilla Global Sumud, por sus contribuciones a la paz, el desarme y los derechos humanos, según anunció la organización en Berlín, Alemania.

En el caso del convoy, el reconocimiento destaca la movilización ciudadana internacional en apoyo al pueblo cubano, la entrega de bienes esenciales y la asistencia médica, en un contexto marcado por las dificultades económicas y las restricciones derivadas del bloqueo estadounidense.

Las acciones solidarias comenzaron en marzo, con la llegada a Cuba de una delegación internacional que trasladó alrededor de cinco toneladas de medicamentos e insumos médicos, además de paneles solares y sistemas fotovoltaicos. Posteriormente, nuevos envíos por vía marítima ampliaron el alcance de la iniciativa.

En abril se desarrolló otra movilización desde Europa, organizada por la Asociación de Intercambio Cultural y Económico con Cuba (AICEC), como parte del Segundo Convoy Europeo de Solidaridad, con medicamentos, equipos médicos y otros recursos destinados a hospitales y comunidades, especialmente de la región oriental del país.

Estas acciones dieron continuidad a la campaña internacional Let Cuba Breathe, que impulsó durante el año diversas iniciativas de respaldo a la nación caribeña.

Como parte de ese movimiento, del 7 al 21 de agosto se desarrolló la Brigada por el Centenario de Fidel, considerada el tercer viaje de la campaña a Cuba. La delegación llegó a Holguín procedente de Roma y recorrió territorios de Granma, Santiago de Cuba, la Sierra Maestra, Segundo Frente, Tercer Frente, Contramaestre, Birán, Baracoa, Maisí, Guantánamo, Caimanera, Santa Clara y La Habana.

El Premio de la Paz Seán MacBride, nombrado en honor al estadista irlandés y laureado con el Nobel de la Paz, reconoce iniciativas que contribuyen a la cooperación internacional, la defensa de los derechos humanos y la promoción de la paz.