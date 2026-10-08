Cuba agradece apoyo de la Unesco a su lucha contra el bloqueo

La propia Unesco reconoció, a través de la directora de su oficina regional, al referirse al impacto del bloqueo en el sector de la educación, “que pone en peligro el futuro de toda una generación con consecuencias a largo plazo”

Cuba le concede máxima prioridad al trabajo de la Unesco.

Cuba agradeció este jueves a la Unesco su crucial apoyo a la lucha contra el bloqueo económico, comercial y financiero, aplicado por más de seis décadas por Estados Unidos contra la isla, recrudecido con un cerco energético.

Quiero aprovechar la ocasión para reconocer el apoyo de la Unesco a Cuba, declaró la embajadora María del Carmen Herrera Caseiro, delegada permanente de su país en la Unesco, en el marco de una sesión del Comité de Convenciones y Recomendaciones de ese órgano internacional, con sede en París.

Ese respaldo se produjo no solo en circunstancias de desastres naturales, pues el apoyo a Cuba de la Unesco también estuvo presente, en particular, en la esfera de la educación, en las actuales circunstancias, subrayó la diplomática caribeña.

Como todos conocen, subrayó, después de más de seis décadas, Cuba es víctima de un férreo bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos, recordó Herrera Caseiro.

Este año en particular, ese bloqueo fue recrudecido a niveles sin precedentes, con la imposición de un cerco total energético contra el país que tuvo consecuencias humanitarias muy graves, con afectaciones a todos los sectores de la vida del país, en particular áreas tan sensibles como la educación, indicó.

La propia Unesco reconoció, a través de la directora de su oficina regional, al referirse al impacto del bloqueo en el sector de la educación, “que pone en peligro el futuro de toda una generación con consecuencias a largo plazo”, destacó la embajadora.

También en febrero de este año, a partir del grave impacto de esta política de agresión multidimensional contra Cuba, la Unesco estuvo presente para apoyar en las esferas de educación, agregó.

Además, recordó que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) llamó a la movilización de fondos para apoyar el sistema educativo en la nación caribeña.