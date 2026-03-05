Cuba logra interconectar el Sistema Eléctrico Nacional desde Guantánamo hasta Pinar del Río

En Sancti Spíritus se energizaron los circuitos fundamentales para garantizar la vitalidad de los servicios médicos y el bombeo de agua a la población

En una nota difundida al amanecer de este jueves, 5 de marzo, el Ministerio de Energía y Minas de Cuba informó que a las 5:01 a.m. de esta madrugada quedó interconectado el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) desde Guantánamo hasta Pinar del Río, y que continúan los esfuerzos por incorporar unidades de generación.

A las 5 :01 de esta madrugada quedó interconectado el Sistema Eléctrico, SEN, desde #Guantánamo hasta #PinarDelRío

Continúa la incorporación de unidades de generación.

Con anterioridad, en un parte ofrecido a las 11:30 p.m. de este miércoles, Félix Estrada Rodríguez, Director del Despacho Nacional de Carga de la Unión Eléctrica (UNE), había anunciado discretos avances en la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), tras la reciente contingencia energética.

Según la información oficial, a esa hora se había logrado conectar al sistema de centro-oriente las provincias de Ciego de Ávila, Sancti Spíritus, Villa Clara y Cienfuegos, lo que representa un paso crucial para la estabilización del servicio en la región central del país.

Las autoridades energéticas advirtieron que, pese a los avances en el proceso de restablecimiento, en esta ocasión se enfrenta a una complejidad mayor debido a la falta de combustible diésel para respaldar la generación distribuida.

En el caso de la provincia de Sancti Spíritus, se lograron energizar los circuitos fundamentales para garantizar la vitalidad de los servicios médicos y el bombeo de agua a la población, de acuerdo con la información publicada durante la madrugada en el canal de Telegram de la Empresa Eléctrica provincial.