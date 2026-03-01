De la tierra a la vanguardia científica espirituana (+fotos)

Así puede definirse la trayectoria profesional de la máster en Ciencias Agrícolas Lourdes Madrigal Carmona, una ingeniera agrónoma espirituana con destacada labor en el control de plagas

Lourdes cuenta con publicaciones de primer nivel en la revista Temas agrarios y en las tres ediciones del libro Soberanía Alimentaria y Desarrollo Agropecuario y Forestal.

Cuando en 1994 la hoy máster en Ciencias Agrícolas Lourdes Madrigal Carmona obtuvo el título que la acreditaba como Ingeniera Agrónoma no podía imaginar que, 30 años después, recibiría el Premio Provincial de la Academia de Ciencias 2025 por su destacada labor en el control de plagas en la agricultura.

“Escogí esta profesión porque siempre me intrigaron mucho las plantas; además, disfruto el trabajo de campo, estar bajo el sol en los sembrados para descubrir los misterios que esconden los suelos”, asegura Lourdes.

Unos años más tarde se especializó en el área de Nematología, que le ha permitido desentrañar los secretos de uno de los enemigos invisibles más temidos de la agricultura.

“Así denominamos a los nemátodos, pues son una plaga muy compleja de erradicar ya que sus principales síntomas suelen enmascararse con otros factores como déficit de fertilizantes y ataques de insectos, cuando, en realidad, son ellos quienes están destruyendo los suelos y raíces de los sembrados”, precisa.

Asegura que es una especialidad muy compleja, pero de la que confiesa haberse enamorado. También lidera esa área del saber en el departamento de Sanidad Vegetal del Ministerio de la Agricultura en Sancti Spíritus, lo que la ha llevado a dedicar incontables horas al estudio y el trabajo en el campo y los laboratorios.

Tal responsabilidad la comparte con su trabajo como profesora auxiliar en la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS), donde, además, coordina la carrera de Ingeniería Forestal y asesora tesis de licenciatura y maestría enfocadas en el manejo de plagas de nemátodos en el cultivo de granos, cereales y hortalizas.

“La Universidad de Sancti Spíritus ha sido un pilar en mi desarrollo profesional y científico, pues me ha permitido llevar a cabo diversas investigaciones y se ha convertido en la plataforma idónea para socializar estos resultados”, acota Lourdes.

Agradece, además, el apoyo y acompañamiento constantes de la doctora en Ciencias Kolima Peña Calzada, vicedecana de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNISS, quien siempre ha confiado en ella y ha puesto a su disposición las herramientas necesarias para desarrollarse como investigadora.

“Desde la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNISS buscamos reducir el uso de productos químicos para combatir a los nematodos, los que sustituimos por bioproductos y bioestimulantes que son menos agresivos con los cultivos, fortalecen la fisiología de las plantas y son más respetuosos con el medio ambiente”, apunta.

Justamente sobre esta línea Lourdes se encuentra trabajando para definir y diseñar los temas y protocolos de su doctorado, que estará centrado en explorar el fascinante mundo de las plantas-trampa para utilizar a la naturaleza como aliada en el enfrentamiento a los nemátodos y proteger así los cultivos comerciales.





Lo que Lourdes más disfruta de su trabajo son las jornadas en el campo, cerca de los cultivos y las extensas horas que dedica al laboratorio.

Pero si una faceta de su vida la ha marcado ha sido su etapa como docente en la UNISS. “Intento que mis estudiantes se enamoren de esta especialidad como lo hice yo, pues no me veo haciendo otra cosa. Me encanta ir con ellos hasta los campos sembrados para ver de primera mano lo que allí sucede y luego adentrarnos en la magia de los laboratorios, donde pierdo la noción del tiempo y me entrego al estudio”.

Ello la ha llevado a implicarse como docente en un posgrado de capacitación en el área de Sanidad Vegetal, coordinado por la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNISS, para instruir a los jóvenes que se estrenan en esta especialidad.

Estos logros científicos le valieron el Premio Provincial de la Academia de Ciencias 2025, un galardón que no solo celebra sus méritos como investigadora, sino que ilumina el prometedor futuro de una científica dedicada a formar nuevas generaciones de profesionales y la incentiva a continuar investigando para construir una agricultura más sostenible.