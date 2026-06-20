Dedican entrega de canastilla en Trinidad al Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba

El donativo incluyó varios artículos y cada uno de ellos simboliza, en un contexto marcado por limitaciones, la solidaridad de los trabajadores en el sureño municipio

Una pequeña trinitaria recibió recibió el donativo, fruto de la solidaridad tan vital en tiempos difíciles. (Fotos: Ana Martha Panadés/ Escambray)

Fuera ya de peligro, la pequeña Leyla duerme tranquila en brazos de su mamá, Amanda Aróstica Pardo, quien agradece los desvelos de los profesionales de la Salud para salvar la vida de su hija, y también la canastilla que recibió fruto de la solidaridad tan vital en tiempos difíciles.

En la antesala del XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), que se desarrollará de manera virtual debido a la compleja situación que enfrenta el país, se hizo entrega de este donativo, para el que aportaron afiliados de varios sindicatos en el municipio de Trinidad, en particular el de la Hotelería y el Turismo.

Rosa Elia Leandro Toledo, secretaria del gremio en la provincia de Sancti Spíritus, reconoció el valor de este gesto, así como el apoyo de los trabajadores de la Salud y la Educación, que se sumaron con mucho entusiasmo a la convocatoria.

Aunque la iniciativa se organizó en saludo al Primero de Mayo, no fue posible la entrega en esa fecha, pues la recién nacida requirió traslado hacia los Servicios de Neonatología en la cabecera provincial, de donde egresó totalmente recuperada.

La canastilla incluyó varios artículos para la bebé y cada uno de ellos simboliza, en un contexto marcado por limitaciones, la solidaridad de los trabajadores trinitarios.

Por estos días, agregó Leandro Toledo, será entregada una canastilla similar a otro niño que también requirió cuidados especiales neonatales; y además se realizan varias actividades en el sureño territorio como saludo al congreso de la CTC, cuyas sesiones virtuales tendrán lugar los días 26 y 27 de junio.