Deporte le toma la temperatura al contexto

A propósito de celebrarse este 23 de febrero el aniversario 65 del Inder, en los barrios e instituciones de la provincia se desarrollan diferentes actividades deportivas, ajustadas a las condiciones y características de cada lugar

A tono con ese reclamo nacional, la provincia se ha movido por estos días al compás de las Olimpiadas del deporte para todos. (Foto: Deporte Trinidad/Facebook)

El deporte cubano se atempera a los dictados del tiempo, movido por un contexto singular en que convergen motivaciones históricas y urgencias del momento que vive el país por las limitaciones energéticas de todo tipo.

No podía ser de otra manera en el año del aniversario 65 del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) el próximo 23 de febrero y el centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro, justo cuando el país ha llamado a potenciar actividades que demanden más iniciativas y deseos que combustible y energía eléctrica para grandes convocatorias.

A tono con ese reclamo nacional, la provincia se ha movido por estos días al compás de las Olimpiadas del deporte para todos. El Inder por Fidel; y, tras la inauguración el pasado lunes en instituciones educativas de diferentes enseñanzas, se activaron las competiciones en deportes como atletismo, ajedrez, baloncesto, béisbol 5, voleibol, fútbol y en modalidades recreativas como maratón, programas A Jugar, composiciones gimnásticas y coreográficas de aerobios, sanabanda, pistas y señales, deportes de orientación, juegos tradicionales y carreras populares de corta distancia.

La idea es ajustar el desarrollo de las actividades a las condiciones, características y posibilidades de cada lugar, con el concepto tantas veces defendido de que el barrio sea el eje de esa convocatoria a partir del empuje de profesores de Educación Física y recreación, entrenadores, activistas, glorias del deporte en articulación con los llamados factores comunitarios para promover la práctica sistemática de actividades físicas, deportivas y recreativas, también como una inyección de salud.

Como cierre de las Olimpiadas está previsto una Toma Deportiva denominada En marcha con Fidel, que devendrá escenario para reconocer a los más destacados del territorio en las diferentes propuestas.

En este contexto siguen las acciones que desde hace días se realizan para mantener actividades atemperadas a las nuevas circunstancias. De acuerdo con Laidalí Santana Carrero, directora de Deportes, Educación Física y Recreación de la Administración Provincial en Sancti Spíritus, estas se enmarcan como parte de varios proyectos, entre ellos el Toma Deportiva En marcha con Fidel 2026, que promueve el incremento de la participación en las actividades deportivas y recreativas, mediante la realización de una mayor cantidad de eventos, campeonatos y competencias en el barrio y las comunidades.

En torno al aniversario del Inder se han desarrollado los festivales de atletismo con las carreras de distancias cortas y relevo a nivel de barrios y comunidades y para el sábado está previsto el Festival Deportivo recreativo en todos los municipios, en tanto el 28 será el campeonato de béisbol 5 en todos los consejos populares.

Mientras dure la contingencia se ha previsto incrementar en el horario de la tarde el funcionamiento de las áreas permanentes en los barrios y comunidades en deportes como baloncesto, fútbol y voleibol 3×3, béisbol 5, fútbol sala, artes marciales y deportes de combate, salas o peñas de ajedrez, dominó y damas.

Según la fuente, también se busca aumentar desde los combinados deportivos el desarrollo de los torneos y copas interbarrios, principalmente aquellos en condiciones de vulnerabilidad y del Plan Turquino.