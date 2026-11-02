Desde hoy en India Cumbre y Exposición Bharat de Energía Renovable

El evento, que se extenderá hasta el 5 de noviembre, pretende aunar iniciativas para acelerar el despliegue de energías limpias mediante alianzas estratégicas

Representantes de Gobiernos, expertos e inversionistas internacionales se reunirán desde hoy en India a propósito de la Cumbre y Exposición Bharat de Energía Renovable para impulsar la inversión, la innovación y la colaboración.

El evento, que se extenderá hasta el 5 de noviembre, pretende aunar iniciativas para acelerar el despliegue de energías limpias mediante alianzas estratégicas, intercambio tecnológico y transferencia de conocimientos.

La cita se celebrará en paralelo a la novena Sesión de la Asamblea de la Alianza Solar Internacional (ISA) y a la cuarta Conferencia Internacional sobre Hidrógeno Verde (ICGH), lo que, según autoridades indias, refleja el compromiso del país con reunir a la comunidad global de energía limpia para construir un futuro más sostenible y resiliente.

La cumbre se sustenta en la trayectoria de RE-INVEST, la principal plataforma india de inversión en energías renovables, que contribuyó a posicionar al país como uno de los destinos líderes mundiales del sector.

Su cuarta edición contó con 43 sesiones de alto nivel y más de 50 mil delegados, entre ellos 250 internacionales y 250 ponentes, con participación de 30 estados y territorios de la unión, incluidos ocho estados asociados.

En ese marco se facilitaron 816 reuniones empresariales y 110 encuentros entre compañías y gobiernos, se fijó una meta de 570 Gigavataios de capacidad renovable instalada y se atrajeron compromisos de inversión por valor de 387 mil 830 millones de dólares, según informaciones oficiales.

También se firmó la Plataforma India-Alemania para Inversiones en Energías Renovables y se registraron compromisos estatales como la promesa de Gujarat de añadir 128,60 gigavatios de capacidad renovable para 2030. La BRE Summit 2026 retoma ese legado con el fin de crear una plataforma internacional integral para el diálogo político, la manufactura, la innovación, la colaboración tecnológica, la creación de capacidades y las alianzas globales que moldearán la próxima etapa de la transición energética mundial.