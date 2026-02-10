Educadores de Yaguajay optan por categorización docente

Un total de 28 educadores de Yaguajay se preparan para la categorización docente.

Un total de 28 docentes de Yaguajay, pertenecientes a diversos niveles educativos, se preparan para acoger un proceso de categorización docente, alternativa que apuesta por elevar la superación profesional de quienes defienden los saberes delante de las aulas.

En declaraciones a Escambray Andy Aslien Quesada Morales, metodólogo de Actividad Científica y Superación en la Dirección General de Educación del norte espirituano, explicó que hasta la fecha se trabaja en la recogida de documentos de los maestros que se insertarán a la actividad para efectuar, de marzo a junio, las defensas o exposiciones de clases, según la categoría docente a la que aspiren los educadores.

Asimismo, puntualizó que el personal docente puede alcanzar diversas categorías: docente especialista, docente especialista principal y docente experto. “Para alcanzar la de docente especialista los maestros deben ser licenciados en Educación y tener más de cinco años ininterrumpidos en el sector.

“Por su parte, los aspirantes a docente especialista principal precisan ser másteres y poseer, como mínimo, ocho años ininterrumpidos en el gremio, mientras que los candidatos a docente experto también deben tener como mínimo 10 años ininterrumpidos en el sector y exhibir la categoría científica de doctor en Ciencias.

“Se exceptúan de los años de labor aquellos docentes que por sus resultados académicos lograron obtener la categoría de máster antes de los ocho años de trabajo, y los que arribaron a doctor en Ciencias antes de los 10”, apuntó el metodólogo de Actividad Científica y Superación.

Quesada Morales aclaró que para incorporarse a este proceso de categorización docente los educadores deben presentar una fotocopia de su título, currículum vitae, solicitud personal y fotocopia de la última evaluación profesoral. “Los aspirantes a docente especialista deben presentar una clase con una dosificación de la unidad y con la fecha en la que le corresponde categorizarse; en tanto, los másteres deben mostrar un trabajo científico”, agregó.

Asimismo, recalcó que el referido proceso exige créditos de participación en diferentes eventos, ya sea a nivel de base, municipio, provincia o nación.

“La categorización, además de ser una vía de superación, contribuye a socializar experiencias en los centros y a reconocer la maestría pedagógica de los docentes, sus resultados en la actividad científica e investigativa, así como el nivel de desempeño durante su etapa profesional”, concluyó el directivo.