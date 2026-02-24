Elsa Ramos, espirituana ilustre

Cada mes, el Centro de Promoción Literaria Raúl Ferrer en Sancti Spíritus visibiliza la historia de una hija distinguida de esta tierra

Elsa revivió pasajes de su vida y el ejercicio del periodismo. (Fotos: Roberto Javier Bermúdez)

A fin de visibilizar a una espirituana con historia propia, cada mes en Sancti Spíritus se convoca el encuentro «Mujeres ilustres».

En esta ocasión, el diálogo fue con la reconocida periodista Elsa Ramos Ramírez, no solo por sus muchos premios y reconocimientos, sino por su virtud de abordar con sistematicidad la agenda pública en todos los medios con los que ha laborado.

“Son mujeres que, a pesar de todos los problemas que arrastramos por nuestro sexo, han logrado aportar a la sociedad desde diferentes esferas de la sociedad – explicó Sayli Alba Álvarez, máxima gestora de la cita y directora del Centro de Promoción Literaria Raúl Ferrer en Sancti Spíritus–. La idea es compartir los saberes y, de esa forma, contribuir a la educación desde una perspectiva de género”, apuntó.

Como es habitual, el proyecto con sede en la Casa de la Trova Miguel Companioni se convierte en escenario oportuno para que la invitada, en este caso Elsa, volviera sobre pasajes de su vida y el ejercicio del periodismo.

“Ha sido una maravilla tenerla. Elsa es una mujer-periodista excelente y, sobre todas las cosas, muy mediática y querida. Ella por sí sola es una escuela de periodismo”.

Escritores del patio como Celestina García, María del Rosario Basso y Reinol Cruz compartieron sus versos, en tanto la tradicional música de tríos amenizó el encuentro.

Amistades, compañeros de trabajo y público en general se unieron al agasajo, desde muestras de elogio a la periodista que ostenta, entre muchos reconocimientos, cinco Premios Juan Gualberto Gómez, uno de los más importantes otorgados al gremio reporteril de la nación.