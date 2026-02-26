La oferta está disponible en moneda nacional para personas jurídicas y naturales. Los interesados pueden dirigirse a la Oficina Comercial de la entidad, ubicada en la calle Céspedes No. 19 Sur

En febrero se han vendido cerca de 70 kits y existe una demanda de alrededor de 180. (Foto: Reidel Gallo/ Escambray)

Ante el deterioro sufrido en el servicio de paquetería internacional, su producto estrella, y otros que deciden en la economía de la entidad, y al amparo del Decreto-Ley 34 del Consejo de Estado que dispone la autonomía de la empresa estatal socialista en su administración y gestión mediante asociaciones contractuales a fin de lograr alianzas estratégicas, encadenamientos productivos y adquirir tecnologías, la Empresa de Correos Sancti Spíritus comercializa kits de paneles solares.

Según informó a Escambray, Carlos Gotera González, director general de la entidad, mediante un proceso de consignación con actores económicos no estatales, la empresa tiene a la venta sistemas fotovoltaicos de 5, 10 y 12 kilowatts de potencia, los cuales cuentan con baterías de LiFePo4 que son de última generación, inversores, paneles, cables fotovoltaicos y la estructura metálica, es decir listos para instalar. Aunque aclaró que el montaje no lo asume la empresa porque no cuenta con el personal especializado.

“El kit lo pueden adquirir en moneda nacional las personas jurídicas mediante cheque o transferencia, y en el caso de las naturales a través de la segunda variante, aunque excepcionalmente puede realizarse el pago en efectivo.

“Debemos cerrar este mes de febrero con unos 70 kits de paneles solares vendidos, con muy buena aceptación por parte de los clientes, y existe una demanda que supera los 180, sobre todo en el sector empresarial que, ante la situación energética del país, busca emigrar hacia las fuentes renovables de energía”, añadió Gotera González.

Ya se han beneficiado con esta oferta varias instalaciones del sistema bancario en la provincia y la está solicitando Etecsa y otras entidades del territorio.

Según el directivo, el proceso de contratación y facturación para la adquisición del módulo se realiza en la Oficina Comercial de la Empresa Provincial de Correos, sita en Céspedes No. 19 Sur en la ciudad de Sancti Spíritus.

Comoquiera que el ejemplo siempre debe empezar por casa, Correos en Sancti Spíritus ya tiene instaladas fuentes de energía renovable en las unidades principales de todos los municipios, incluyendo el Centro de Clasificación y la Unidad de Transporte, además, en el 60 por ciento de los establecimientos pequeños enclavados, fundamentalmente, en comunidades rurales como Arroyo Blanco, Agabama, Santa Lucía y Banao, entre otras. Ahora se trabaja en el montaje de kits en los centros de Mayajigua, Meneses, Iguará, Casilda, Condado, Caracusey, Guasimal y Paredes, labores que deben concluirse antes del 15 de marzo.

“El tránsito hacia la energía renovable en 30 unidades de correos de la provincia hasta la fecha, ha posibilitado total estabilidad en la prestación de los servicios, casi todos automatizados, y un ahorro a la entidad que supera los 2 800 kilowatts, lo que representa más de 20 000 pesos dejados de gastar”, aseguró el director general.