La entidad consolida una cultura de prevención que acompaña cada operación vinculada al restablecimiento y mantenimiento del servicio eléctrico en la provincia. (Fotos: Empresa Eléctrica Sancti Spíritus/ Facebook)

La Empresa Eléctrica Sancti Spíritus desarrolla durante el presente mes un amplio programa de acciones encaminadas a fortalecer la seguridad y salud en el trabajo, como parte de las actividades por el Mes de la Seguridad, de acuerdo con varios reportes publicados en sus cuentas oficiales en redes sociales.

Las iniciativas abarcan la preparación del capital humano, la realización de inspecciones operativas y la verificación de medios de protección, con el objetivo de elevar la cultura de prevención y proteger la vida de los trabajadores.

Uno de los frentes de trabajo se centró en la capacitación del personal expuesto a riesgos, con la realización de una prueba de conocimiento a los linieros eléctricos y especializados integrantes del Contingente Serafín Sánchez, quienes se encuentran inmersos en el apoyo a la rehabilitación de redes en La Habana.

Esta acción permite evaluar los conocimientos del personal y, a partir del diagnóstico obtenido, diseñar y ejecutar acciones de capacitación específicas que eleven su nivel de preparación y protección.

Con el objetivo de elevar la preparación ante emergencias y consolidar una cultura preventiva, se realizó igualmente un ejercicio práctico de Seguridad y Salud en el Trabajo en la UEB OBE Fomento, centrado en maniobras de rescate y descenso de un accidentado desde un poste eléctrico.

La actividad, conducida por especialistas, contó con la participación de estudiantes de la Escuela Primaria Miguel Ruiz, quienes conocieron de cerca la labor de los trabajadores eléctricos y la importancia del autocuidado.

Durante el ejercicio, los linieros demostraron paso a paso los protocolos para actuar con rapidez y precisión en las alturas, complementado con una demostración práctica de Reanimación Cardiopulmonar, vital para estabilizar a un compañero tras un incidente.



Los linieros demostraron los protocolos para actuar en las alturas, complementado con una demostración práctica de Reanimación Cardiopulmonar.

Se alertó sobre la necesidad de extremar las medidas de seguridad en cada labor y fortalecer la capacitación técnica, reafirmando que la protección de la vida humana es la prioridad número uno del sector eléctrico.

De igual forma, se aplicó una prueba de procedimiento de manipulación RS136 a los linieros eléctricos especializados. Ambas acciones resultan de vital importancia porque garantizan que el personal domine los procedimientos seguros de trabajo, permiten identificar brechas de conocimiento y corregirlas a tiempo, refuerzan la cultura de seguridad y prevención de accidentes, y protegen la vida y la integridad de quienes cada día trabajan por restablecer y mantener el servicio eléctrico.

Las inspecciones operativas también ocuparon un lugar central en la jornada, pues reafirman el compromiso de la empresa con la prevención, el cumplimiento de las normas de seguridad y el cuidado de sus trabajadores en cada tarea.

Durante la jornada se revisan los medios de protección contra incendios.

A ello se sumó la revisión de los medios de protección contra incendios, con el fin de comprobar su estado y conservación, actividad incluida igualmente en la Jornada de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Con estas iniciativas, la Empresa Eléctrica Sancti Spíritus no solo evalúa y capacita a su personal, sino que consolida una cultura de prevención que acompaña cada operación vinculada al restablecimiento y mantenimiento del servicio eléctrico en la provincia y en otras regiones del país.