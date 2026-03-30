En video: Peloteros Sub 18 dan duro a la bola
De cara a la competencia nacional de esa categoría, en Sancti Spíritus no dejan de entrenar cada día
De cara a la competencia nacional de esa categoría, en Sancti Spíritus no dejan de entrenar cada día
RELACIONADO CON: BÉISBOL SUB-18 DEPORTE DEPORTE ESPIRITUANO GALLOS GALLOS SUB-18
Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.