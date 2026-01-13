Entidades agropecuarias reaniman Centro Médico Psicopedagógico en Sancti Spíritus (+fotos)

La instalación, con más de 35 años al servicio de niños y adultos en situación de discapacidad severa y profunda, recibió una rehabilitación integral por parte de entidades agropecuarias de la provincia

La Empresa de Acopio y Beneficio de Tabaco donó más de un centenar de colchones para los residentes y un lote de ventiladores, colchas y toallas. (Fotos: ACN)

Entidades agropecuarias de la provincia de Sancti Spíritus concluyeron diversas acciones constructivas que facilitaron la rehabilitación integral del Centro Médico Psicopedagógico El Reparador de Sueños, institución ubicada en la cabecera provincial y con más de 35 años al servicio de niños y adultos en situación de discapacidad severa y profunda.

Isbel Zayas Obregón, directora de la instalación, precisó a la Agencia Cubana de Noticia que esta alianza permite contar hoy con dormitorios, baños y otras áreas prácticamente nuevas, todo lo cual se revierte en mejores condiciones para los pacientes y los trabajadores.

La edificación presentaba un notable deterioro constructivo dada de imposibilidad de asumir profundos mantenimientos y el accionar de estas entidades posibilitó su recuperación, acotó.

Las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en la provincia reconocieron las acciones realizadas al centro por las entidades del territorio.

Puntualizó Zayas Obregón que además de las labores de rehabilitación propiamente, la Empresa de Acopio y Beneficio de Tabaco, por ejemplo, donó más de un centenar de colchones para los residentes y un lote de ventiladores, colchas y toallas.

Mientras, la entidad pecuaria de Venegas, en el municipio de Yaguajay, entregó las dos primeras máquinas de lo que ya es la incipiente sala de computación y ello nos facilita la realización de un grupo de actividades didácticas y de entretenimiento, detalló la directora.

Vilma Plasencia, jefa de Recursos Humanos de la empresa ganadera, aseveró que después de conocer el quehacer de El Reparador de Sueños, la sensibilidad y la grandeza humana de su personal y las principales necesidades de la instalación, el colectivo de la empresa se sumó al apoyo que brindaron otros centros en la restauración de los locales y en el aporte de alimentos.

Similares gestos y motivaciones llegaron también desde otros sitios del sistema de la Agricultura de esta región central y todos, en su conjunto, recibieron el agradecimiento de quienes aquí conviven en un momento cultural cargado de amor.





Deivy Pérez Martín, miembro del Comité Central y primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en Sancti Spíritus, dijo en el intercambio con representantes de las entidades agropecuarias, trabajadores y residentes de la institución que este tipo de acciones solidarias continuarán en otros centros educativos y del sector de la Salud.

En lo adelante, subrayó, el compromiso es regresar sistemáticamente a El Reparador de Sueños, continuar la cooperación y de conjunto, mantener lo hecho.

Las acciones constructivas ejecutadas en la institución superan los ocho millones de pesos, a los cuales se suman los diversos donativos.