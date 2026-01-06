Equipo de Gobierno en Colombia refrenda apoyo a presidente Petro

Frente a las acusaciones infundadas y juicios que desconocen su historia y esfuerzos, Colombia no responde con agravios, ni tampoco con amenazas, sino con la verdad, el respeto y la verificación

La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Angie Rodríguez, divulgó este martes un comunicado de respaldo al mandatario, Gustavo Petro, quien es objeto de amenazas por parte del gobierno de Estados Unidos, según remarcó.

El texto, cuya lectura estuvo acompañada por ministros, viceministros, directores de departamentos administrativos, superintendentes y otros funcionarios de alto rango, está dirigido a los jefes de Estado y de gobiernos, a sus parlamentarios, a los organismos multilaterales, a los pueblos del mundo y a la propia ciudadanía neogranadina.

Expuso que la persecución al gobernante colombiano obedece a su liderazgo mundial en la defensa de la soberanía de las naciones, del multilateralismo, el apoyo a la causa palestina, la lucha contra la crisis climática y la búsqueda incansable de la paz.

Remarcó que frente a las acusaciones infundadas y juicios que desconocen su historia y esfuerzos, Colombia no responde con agravios, ni tampoco con amenazas, sino con la verdad, el respeto y la verificación.

En este punto, el comunicado abundó que, tras haber aprendido a un gran costo cómo una política antidrogas basada únicamente en la fuerza no da resultados, se ha construido un nuevo enfoque que consiste en perseguir las finanzas criminales, proteger la vida, sustituir las economías ilegales y atender las causas estructurales que alimentan el conflicto.

Rodríguez difundió entonces una invitación a todos los estados del mundo, a los organismos multilaterales y a los países con los que mantienen relaciones de cooperación a constatar la realidad de Colombia y los trabajos del presidente Gustavo Petro orientados a enfrentar la violencia, el narcotráfico y la desigualdad social.

“Estos hechos que enfrenta Colombia hoy, varios países de Latinoamérica y el Caribe y otras regiones del mundo, son violatorios del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas. Por lo tanto, no sólo están amenazando a nuestra nación y a nuestro presidente, sino también hay una amenaza a la paz mundial”, enfatizó la funcionaria.

La funcionaria instó a la movilización de los pueblos, no solo a los de Colombia sino a los del resto del mundo, “en la defensa de la vida, de la democracia, de la soberanía y el respeto de la autodeterminación de los pueblos”, según enfatizó.

“Al pueblo colombiano le decimos como hijos de Bolívar y de la sangre que hemos derramado por la libertad: respaldamos a nuestro presidente Gustavo Petro, defendemos la soberanía nacional y la decisión popular expresada en las urnas”, remarcó.

Reiteró la convocatoria de la movilización pacífica que se realizará este miércoles a las 16:00 (hora local) en las principales plazas del país en defensa de la soberanía.

El pronunciamiento ocurre después de las declaraciones del presidente Donald Trump, en las que señaló que “Colombia también está muy enferma y está dirigida por un hombre enfermo que le gusta hacer cocaína y enviarla a los Estados Unidos y no lo va a hacer por mucho más tiempo”, tras lo cual insinuó la posibilidad de una agresión armada.