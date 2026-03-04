Aunque su edición impresa no saldrá hasta nuevo aviso, el periódico provincial de Sancti Spíritus ha reorganizado la gestión de contenidos para mantener su objeto social

Desde el 2 de marzo Escambray únicamente existe en sus plataformas virtuales. (Fotos: Alien Fernández/ Escambray)

Consolidar lo que es hoy Unidad Presupuestada con Tratamiento Especial Periódico Escambray como un multimedio resulta un reto fundamental, luego de establecerse en Cuba modificaciones en las ediciones impresas y la circulación de los periódicos nacionales y provinciales.

“Escambray sigue vivo en el escenario digital. Y aunque tenemos antecedentes en nuestra historia, cuando en la década de los 90 también hubo cambios sustanciales en su salida, hoy estamos en mejores condiciones porque, desde el año 2000, tenemos presencia en nuestro sitio y luego compartimos nuestras publicaciones en las redes sociales”, recalcó Juan Carlos Castellón Véliz, su director.

Si bien la medida, obligada ante el recrudecimiento del bloqueo del gobierno estadounidense contra nuestro pueblo y el déficit de combustible, impacta en todo el colectivo, desde su mismo anuncio se han trazado cambios en la gestión de los contenidos de uno de los medios con mayor reconocimiento en el país.

“Tenemos que mantener la labor en la web con muy buen posicionamiento, lo que conscientes de que es el único formato existente. De ahí que debemos defender la creación de contenidos más interesantes para los públicos. Aunque no podemos negar que existe un vacío en quienes nos esperaban cada semana para leernos en el papel porque no siempre coinciden los mismos intereses”, reconoció Gisselle Morales Rodríguez, editora web.

Para Xiomara Alsina Martínez, con más de 44 años de trabajo en la publicación, fundada el 4 de enero de 1979, el llamado está en lograr producciones con más inmediatez, profundidad y empleo de todos los recursos multimediales.

Al interior del periódico se buscan alternativas para mantener la memoria histórica del medio.

“Mantendremos el diseño y elaboración de los PDF, los que se subirán como cada semana a nuestro sitio web. Es una manera de sostener el vínculo con quienes prefieren ese formato”, aclaró Yoleisy Pérez Molinet, editora general.

En tanto, Gisselle Morales insistió en que los cambios no pueden perder de vista las raíces del órgano oficial del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba, (PCC) en Sancti Spíritus y, mucho menos, dejar desamparadas a las generaciones de lectores. “La descarga del PDF es semanalmente lo más que se hace en nuestra web. Eso dice mucho”, apuntó.

Igualmente, se dan los toques finales de la APK Escambray para facilitar el acceso a los contenidos, mientras urge estrechar alianzas con el resto de los medios públicos de la provincia, plataformas para compartir también las publicaciones con el sello del periódico.

“Hemos decidido asumir la impresión del PDF para conservar las ediciones en nuestros archivos más allá de lo digital. Así, también, se podrá hacer el análisis semanal del medio y contribuir a la conservación de nuestra memoria histórica”, aclaró Yamilet Trelles Mutis, especialista en Análisis y Servicios de Información.

Convencidos de que Escambray vuelve a vivir un momento como nunca imaginó cuando nació a fuerza de plomo y olor a tinta, el colectivo se reinventa, gracias a sus fortalezas: liderazgo, inteligencia y compromisos.

“La mayor es nuestro equipo estable, experimentado, con vínculos con la academia e investigación. Está en condiciones de asumir esos retos para seguir ganando lectores en todo el mundo”, concluyó Castellón Véliz.