Espirituano Ricardo Delgado termina en top 20 de la Vuelta a Venezuela

El atleta de Cabaiguán supo defender el liderazgo que mantenía por su sexteta para lograr el escaño 20 en la clasificación general individual

La Vuelta a Venezuela suma otra importante experiencia para los ciclistas antillanos.

El cubano Ricardo Delgado protagonizó otro sobresaliente desempeño en la edición 63 de la Vuelta Ciclista a Venezuela 2026, al finalizar en el top 20 y décimo sexto extranjero entre casi un centenar de competidores.

Delgado, oriundo de Cabaiguán, en la central provincia de Sancti Spíritus, selló su estable desempeño desde la arrancada el 4 de octubre al cruzar la meta este domingo en la octava etapa en el puesto 34 del esprint masivo, apenas a 15 segundos del vencedor, el colombiano Nicolás Gómez, del equipo GW Erco SportFitness.

Gómez estampó 3:11:24 horas tras los últimos 166.2 kilómetros del giro, que se corrió sobre terreno plano en los últimos tramos y antecedidos por varias colinas, pero su compatriota Alejandro Rojas cruzó la meta en el lugar 14 con el mismo tiempo y retuvo la camiseta de líder para titularse campeón de la edición 63 de la carrera.

Ricardo, de 24 años de edad, a pesar de perder en la sexta etapa a su compatriota Randol Izquierdo, que abandonó por una peligrosa herida en su pierna izquierda, supo defender el liderazgo que mantenía por su sexteta junto al corredor avileño, para lograr el escaño 20 en la clasificación general individual.

Tuvo mucho que ver el apoyo de los otros tres antillanos que quedaban, pues antes salió de la carrera el joven Amed Marcos por límite de tiempo en la tercera fecha, la más montañosa del calendario.

En la jornada dominical Brian pasó la línea de sentencia en el escalón 36, en el mismo pelotón en el que pedaleaba Delgado, en tanto el mayabequense Yasniel Lorenzo lo hizo en la plaza 62 y el yumurino Yariel de León en el 76, ambos en un lote que arribó a la meta a solo 42 segundos del pelotón principal.

De León, el más experimentado del plantel, terminó en el 54 de la clasificación general individual, Guardado en el 62 y Lorenzo en el 95, estos dos últimos en el onceno y vigesimoséptimo, en este orden, de la categoría sub-23.

La Vuelta a Venezuela suma otra importante experiencia para los ciclistas antillanos, en su mayoría noveles, que requieren de muchos kilómetros de competencia ante rivales de nivel como los que ahora enfrentaron de clubes profesionales de Colombia, Brasil, Ecuador, México, Portugal, Chile y varios del país anfitrión.