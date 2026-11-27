FIHAV 2026: De los acuerdos a las oportunidades para invertir y transformar la economía cubana

En el Foro de Negocios de FIHAV 2026, el vice primer ministro, Oscar Pérez-Oliva Fraga, informó que se han aprobado 40 nuevos negocios con capital extranjero en lo que va de año, con compromisos de inversión por unos 2 000 millones de dólares

«Cuba está bloqueada, pero está activa», afirmó el Vice primer ministro. (Foto: Ricardo López Hevia)

«Hoy no cerramos una feria, abrimos una etapa de trabajo», afirmó Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político del Partido y primer ministro, durante la clausura de la 42 edición de la Feria Internacional de La Habana (Fihav 2026), al convocar a dar continuidad a los contactos establecidos, las oportunidades presentadas y los acuerdos alcanzados, para convertirlos en inversiones y producciones de bienes y servicios.

El Jefe de Gobierno subrayó que, en medio del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos, reforzado con un cerco energético y órdenes ejecutivas que sancionan instituciones y personas, «Cuba no se detiene».

En ese contexto, calificó la participación en la Feria como una expresión concreta de la voluntad del país de promover la inversión extranjera y continuar abriendo sus puertas, «con transparencia y seguridad jurídica», tanto a inversores extranjeros como nacionales.

La ronda de negocios, que reunió a más de 300 empresarios de 15 países, y la actualización de la Cartera de Oportunidades de negocios con capital extranjero constituyen instrumentos para incrementar las inversiones y contribuir al bienestar de la población, señaló Marrero Cruz.

Destacó el foro con cubanos residentes en el exterior como expresión de la voluntad de ampliar su participación en programas de inversión y negocios, tanto con el sector estatal como con el no estatal.

CARTERA DE OPORTUNIDADES

Como parte de ese propósito, en la última jornada de Fihav fue presentada la nueva Cartera de Oportunidades de inversión extranjera, integrada por 461 proyectos, de ellos 98 considerados prioritarios. De ese total, 34 corresponden a la Zona Especial de Desarrollo Mariel y los restantes se distribuyen por diferentes territorios del país.

Al presentar el documento, Oscar Pérez-Oliva Fraga, vice primer ministro y ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, explicó que las propuestas responden a las prioridades del desarrollo económico y social. «Los sectores fundamentales representados confirman la correspondencia entre las propuestas y las prioridades del desarrollo económico y social del país», afirmó.

El sector petrolero y energético concentra 139 proyectos; el turismo, 115; el agroalimentario, 82; la industria, 30; y la minería, 28. Los proyectos priorizados están orientados, fundamentalmente, a la generación de ingresos en divisas y abarcan, además, la agroindustria azucarera, la técnica agropecuaria, la construcción, la industria biofarmacéutica, el sector inmobiliario, el transporte y la logística.

La presentación de esta cartera se inscribe en los esfuerzos por ampliar la participación del capital extranjero en la economía cubana.

CUBA ESTÁ BLOQUEADA, PERO ESTÁ ACTIVA

Durante el Foro de Negocios de Fihav, Pérez-Oliva Fraga también expuso los avances en la aprobación de negocios, con 40 nuevos proyectos aprobados en 2026, por un valor aproximado de 2 000 millones de dólares, así como las oportunidades que se abren a los distintos actores económicos.

Entre las líneas de trabajo expuestas se encuentran la ampliación de las posibilidades de participación en el comercio exterior, bajo el principio de igualdad de condiciones y mediante una nomenclatura de productos que permita operar a partir de una lista negativa; la incorporación de capital privado y extranjero en actividades bancarias y financieras, y el desarrollo de nuevas modalidades para gestionar divisas, activos virtuales y mecanismos de intercambio, incluidas las casas de cambio y las subastas.

También se identificaron posibilidades de inversión en el turismo, mediante fórmulas como el arrendamiento, el usufructo y las concesiones, además de la evaluación de otras modalidades relacionadas con inmuebles, agencias de viajes, renta de vehículos y marinas.

El titular del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera reconoció, igualmente, la necesidad de perfeccionar los mecanismos de atención a los inversionistas. En ese sentido, explicó que se trabaja en el fortalecimiento del sistema de ventanilla única, pues en ocasiones los intereses de inversión se ven afectados por la falta de orientación y de respuestas inmediatas, oportunas y claras.

Fortalecer ese sistema y conseguir que los inversionistas lo reconozcan como una vía preferencial contribuirá a simplificar procesos y trámites, así como a reducir la burocracia que encarece, dilata e impide la concreción de proyectos de interés para el país.

La actualización del marco jurídico constituye otro componente de esos esfuerzos. En correspondencia con los cambios que se impulsan, se anunció la presentación en diciembre, ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, de una actualización de la Ley 118 de la Inversión Extranjera, dirigida a continuar perfeccionando las condiciones para el desarrollo de los negocios.

Precisamente, el proceso de transformaciones económicas y sociales que vive Cuba constituyó uno de los ejes centrales de las intervenciones de ambos directivos. Marrero Cruz recordó que Fihav se desarrolló en medio de la implementación de las 176 transformaciones aprobadas, concebidas para descentralizar facultades, liberar las fuerzas productivas, ampliar la autonomía empresarial y propiciar una gestión diferente de los recursos humanos y financieros.

Estas medidas buscan, además, favorecer la participación de todos los actores económicos y de los inversionistas nacionales y extranjeros en el desarrollo del país.

El Primer Ministro destacó que ya se aprecian resultados en la apertura del comercio exterior a nuevos actores y en la captación de inversión extranjera. También mencionó las respuestas a planteamientos de inversionistas y socios comerciales relacionados con la contratación de personal y la extensión del plazo permitido para los derechos reales, junto a la simplificación de trámites para potenciar las inversiones.

Por su parte, Pérez-Oliva Fraga detalló los avances en la implementación de las 176 transformaciones, de las cuales 173 cuentan con respaldo jurídico, mediante un conjunto de 254 normas. Entre los ámbitos abordados figuran la contratación de fuerza de trabajo, el acceso a financiamiento, la gestión de combustibles, los procedimientos para desarrollar negocios y las condiciones para establecer asociaciones entre los diferentes actores económicos.

El propósito es crear un entorno que permita aprovechar las capacidades existentes, incrementar la producción y las exportaciones, atraer capital y ampliar las posibilidades de participación de los distintos actores en la economía nacional.

En un escenario marcado por las dificultades económicas y las restricciones externas, la apuesta por nuevas inversiones se acompaña, por tanto, de cambios en las reglas y mecanismos de funcionamiento de la economía. De ahí que el titular del sector insistiera en la necesidad de que más empresas apuesten por las oportunidades que ofrece Cuba y crezcan junto al país, participando activamente en su desarrollo económico y social.

«Cuba está bloqueada, pero está activa. Estamos trabajando y tenemos la confianza de que continuaremos haciéndolo de manera intensa por impulsar negocios, traer inversión y fomentar la participación del sector privado en nuestra economía», expresó Pérez-Oliva Fraga.

Al clausurar la Feria, Marrero Cruz ratificó el compromiso de crear un entorno que facilite el desarrollo de los negocios y genere confianza en las empresas. «El diálogo, la cooperación y el respeto son el camino para construir negocios de beneficio mutuo y para nuestra población», afirmó.

La continuidad de los contactos y acuerdos alcanzados en Fihav, junto a la actualización de las oportunidades de inversión y la implementación de las transformaciones económicas y sociales, marcarán ahora el desafío de convertir las propuestas presentadas en resultados concretos para la economía cubana.