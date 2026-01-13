Galería Tristá acoge exposición dedicada al aniversario 512 de Trinidad (+fotos)

Con un mensaje conmovedor y de absoluta vigencia, esta propuesta visual descorre el programa de actividades por los festejos fundacionales de la urbe patrimonial

La Galería Tristá acoge la muestra dedicada al cumpleaños 512 de la fundación de Trinidad. (Fotos: Ana Martha Panadés/Escambray)

La exposición Un artista: dos espacios, del trinitario Iván Basso Béquer, compila las dos facetas de este creador que trabaja lo pictórico y lo conceptual como expresión de la madurez de su obra.

La muestra, inaugurada en la galería Tristá como parte del programa de actividades de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Trinidad y el Valle de los Ingenios dedicado al aniversario 512 de la fundación de la tercera villa de Cuba, invita al público a reflexionar no solo en la belleza y la inocencia de nuestra infancia, sino también en el poder destructivo de las armas.

Lejos del ámbito de la pintura tradicional, Basso incursiona en el arte contemporáneo a través de una colección de piezas, donde la guerra no es vista como mero conflicto, sino como una herida persistente que atraviesa cuerpos, territorios y memorias.

A través de lienzo e instalaciones, el artista se mueve entre lo pictórico y lo conceptual como expresión de la madurez de su obra.

Sus lienzos pictóricos revelan la ingenuidad del color y el mundo infantil, en contraste con la amenaza y el poder destructivo de la guerra; un mensaje que cobra absoluta vigencia frente a la escalada agresiva del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela y Cuba; y la amenaza para la paz en el planeta.

Durante la jornada se presentó, asimismo, la campaña de comunicación diseñada por la Oficina del Conservador de Trinidad a propósito del cumpleaños 512 y que resalta dos atributos de esta urbe, auténtica y colonial.

Entre las propuestas resalta la presentación del documental Víctor Echenagusía Peña: un Quijote de la restauración en Trinidad, inspirado en el destacado museólogo e investigador, cuya obra trasciende los límites geográficos de esta ciudad para convertirse en referencia de la cultura nacional.

Se incluye, además, la exposición itinerante Trinidad en el lente, con miradas diversas no solo a elementos icónicos de la arquitectura de la urbe, sino a sus tradiciones y saberes, parte esencial de la identidad local y que llegará a instituciones y colectivos laborales.

Un artista, dos espacios, es la propuesta del creador Iván Basso.

Por estos días, la ciudad revive el espíritu fundacional y, aunque la Semana de la Cultura Trinitaria reacomoda sus actividades, debido al contexto nacional, se anuncian varias actividades para recordar al líder histórico de la Revolución Fidel Castro Ruz en el centenario de su natalicio.

La Biblioteca Municipal Gustavo Izquierdo Tardío, la Casa de Cultura Julio Bartolomé Cueva Díaz, museos y galerías acogerán exposiciones, homenaje a personalidades, charlas, encuentros de artesanos y concursos, entre otras propuestas.