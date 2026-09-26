Innovadores espirituanos desarrollarán jornada de homenaje

Se prevé reconocer a los aniristas y centros laborales con destacado desempeño en el aniversario 50 de su organización

Los aniristas con su talento «salvan» la cotidianeidad de numerosos centros de trabajo. (Foto: Alien Fernández/ Escambray)

Como protagonistas en el quehacer productivo del país, los más de 12 000 miembros de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR) de la provincia de Sancti Spíritus desarrollarán una amplia jornada, con vistas a celebrar su aniversario 50 el próximo 8 de octubre.

Según Mara Elizabeth Moya García, vicepresidenta de la organización en el territorio, el día primero iniciarán las acciones en la Empresa Eléctrica espirituana, por lo que significa para el país este sector, cuyos trabajadores han sabido sortear no pocos obstáculos en pos de mantener la vitalidad del servicio.

Por acuerdo del Buró Nacional de la ANIR, en la cita se prevé premiar a los innovadores y centros con la labor más destacada en esta actividad, de gran impacto económico.

“Como de costumbre, los innovadores tendrán la oportunidad en esta jornada de presentar sus soluciones, que hoy sostienen en gran medida la cotidianidad de los centros vitales, no solo de la producción, sino de sectores como la Salud y la Educación”, afirmó la fuente.

En cada municipio, apuntó, existen trabajos relevantes donde los aniristas tienen aportes significativos, sobre todo en el remplazo de piezas de repuesto que no pueden entrar al país por las sanciones que impone el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. “A los innovadores les reconoceremos cada uno de sus resultados”.





En la Expo–ANIR Soluciones Cuba se muestra cada año el resultado de nuestros innovadores. (Fotos: Archivo Escambray)

Matutinos especiales, talleres de historia sobre la creación de la ANIR, entrega de reconocimientos y exposiciones matizarán los encuentros que culminarán el 30 de octubre con el acto central, previsto en la Empresa Provincial de Recuperación de Materias Primas.

La jornada por el Día del Innovador está dedicada, además, a homenajear al líder histórico de la Revolución cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en el centenario de su natalicio y en el décimo aniversario de su fallecimiento.