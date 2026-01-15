Instalarán en Yaguajay minindustria para procesar frutas con proyecto Minag- FAO- GEF

Yaguajay está siendo equipado con tecnologías e insumos para el procesamiento de frutas como el anón, la guanábana y la chirimoya, especies de alto valor nutricional

Redacción Escambray

15 enero, 2026 - 11:08am

La gestión de la minindustria estará a cargo de la Empresa Flora y Fauna de Yaguajay. (Foto: FAO)

Para impulsar la producción local y rescatar el cultivo de anonáceas, se trabaja en la instalación de una minindustria en el municipio de Yaguajay, provincia de Sancti Spíritus. Esta acción busca superar limitaciones históricas asociadas a estos cultivos, como la baja productividad, la incidencia de plagas y las dificultades en  su manejo postcosecha.

Las Antillas, y en particular Cuba, constituyen el principal centro genético y reservorio natural de anonáceas a nivel mundial. En el país se reportan 18 taxones, de los cuales nueve son endémicos. Siete de estas especies están incluidas en la Lista Roja de la flora cubana, y tres se encuentran en peligro crítico, lo que subraya la urgencia de su conservación y aprovechamiento sostenible.

La instalación de esta minindustria forma parte de un proyecto conjunto entre el Ministerio de la Agricultura, la Organización de las Naciones Unidas (FAO) y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) “Introducción de nuevos métodos agrícolas para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, incluyendo recursos fito y zoogenéticos, en paisajes productivos de áreas seleccionadas de Cuba” (COBIMAS).

Como parte de la iniciativa, el territorio de Yaguajay está siendo equipado con tecnologías e insumos para el procesamiento de frutas como el anón, la guanábana y la chirimoya, especies de alto valor nutricional y escasa presencia en los mercados nacionales.

“Con estas acciones buscamos aprovechar mejor lo que se produce en las comunidades y facilitar el acceso a alimentos más nutritivos para la población local. Además, la habilitación de esta minindustria fortalecerá las capacidades del municipio, para garantizar la sostenibilidad del proyecto a largo plazo”, afirmó Alfredo Socorro, coordinador nacional del proyecto COBIMAS.

Esta acción se alinea con los objetivos del proyecto en cuanto a la conservación y uso sostenible de recursos fitogenéticos esenciales para la soberanía alimentaria, la adaptación al cambio climático y el desarrollo local sostenible.

La gestión de la minindustria estará a cargo de la Empresa Flora y Fauna de Yaguajay, entidad responsable de su operación y mantenimiento. (FAO)

(Tomado de Juventud Técnica)

RELACIONADO CON:

Redacción Escambray

Texto de Redacción Escambray

Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Escambray / ISSN 9664-1277
www.escambray.cu ©1999 - 2026