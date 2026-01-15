Instalarán en Yaguajay minindustria para procesar frutas con proyecto Minag- FAO- GEF

Yaguajay está siendo equipado con tecnologías e insumos para el procesamiento de frutas como el anón, la guanábana y la chirimoya, especies de alto valor nutricional

Para impulsar la producción local y rescatar el cultivo de anonáceas, se trabaja en la instalación de una minindustria en el municipio de Yaguajay, provincia de Sancti Spíritus. Esta acción busca superar limitaciones históricas asociadas a estos cultivos, como la baja productividad, la incidencia de plagas y las dificultades en su manejo postcosecha.

Las Antillas, y en particular Cuba, constituyen el principal centro genético y reservorio natural de anonáceas a nivel mundial. En el país se reportan 18 taxones, de los cuales nueve son endémicos. Siete de estas especies están incluidas en la Lista Roja de la flora cubana, y tres se encuentran en peligro crítico, lo que subraya la urgencia de su conservación y aprovechamiento sostenible.

La instalación de esta minindustria forma parte de un proyecto conjunto entre el Ministerio de la Agricultura, la Organización de las Naciones Unidas (FAO) y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) “Introducción de nuevos métodos agrícolas para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, incluyendo recursos fito y zoogenéticos, en paisajes productivos de áreas seleccionadas de Cuba” (COBIMAS).

Como parte de la iniciativa, el territorio de Yaguajay está siendo equipado con tecnologías e insumos para el procesamiento de frutas como el anón, la guanábana y la chirimoya, especies de alto valor nutricional y escasa presencia en los mercados nacionales.

“Con estas acciones buscamos aprovechar mejor lo que se produce en las comunidades y facilitar el acceso a alimentos más nutritivos para la población local. Además, la habilitación de esta minindustria fortalecerá las capacidades del municipio, para garantizar la sostenibilidad del proyecto a largo plazo”, afirmó Alfredo Socorro, coordinador nacional del proyecto COBIMAS.

Esta acción se alinea con los objetivos del proyecto en cuanto a la conservación y uso sostenible de recursos fitogenéticos esenciales para la soberanía alimentaria, la adaptación al cambio climático y el desarrollo local sostenible.

La gestión de la minindustria estará a cargo de la Empresa Flora y Fauna de Yaguajay, entidad responsable de su operación y mantenimiento. (FAO)

(Tomado de Juventud Técnica)