Irán estima en 270 000 millones de dólares las reparaciones de guerra

El tema de las reparaciones constituyó una prioridad para el equipo negociador iraní durante las conversaciones sostenidas recientemente en Islamabad

Irán estimó en alrededor de 270 mil millones de dólares las reparaciones derivadas de los daños ocasionados por los ataques estadounidenses e israelíes. (Foto: Internet)

El gobierno de Irán estimó en alrededor de 270 mil millones de dólares las reparaciones derivadas de los daños ocasionados por los ataques estadounidenses e israelíes, declaró hoy la portavoz oficial Fatemeh Mohajerani.

En declaraciones a la prensa, la funcionaria explicó que el tema de las reparaciones constituyó una prioridad para el equipo negociador iraní durante las conversaciones sostenidas recientemente en Islamabad.

Mohajerani señaló que el presidente Masoud Pezeshkian ha planteado en reiteradas ocasiones la necesidad de compensaciones, y precisó que las cifras actuales son preliminares, en espera de una evaluación definitiva por parte de las autoridades competentes.

De acuerdo con la vocera, las indemnizaciones abarcarán daños a infraestructuras civiles, empresas y fábricas, así como compensaciones por víctimas, incluidos estudiantes fallecidos en ataques a instalaciones educativas.

En ese contexto, recordó que el ministro de Salud iraní, Mohammad Reza Zafarkandi, informó previamente sobre la muerte de 168 niñas en un bombardeo contra una escuela primaria en la ciudad de Minab, en el sur del país.

Asimismo, Teherán reclamó indemnizaciones a varios países de la región, entre ellos Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Jordania, al considerar que participaron en la ofensiva junto a Washington y Tel Aviv.

La demanda fue expuesta en una carta remitida por el representante permanente iraní ante las Naciones Unidas, Saeed Irvani, al secretario general de la ONU, António Guterres, y a la presidencia del Consejo de Seguridad.

El pasado 8 de abril, autoridades de Estados Unidos e Irán anunciaron un alto el fuego de dos semanas, mediado por Pakistán, con vistas a avanzar hacia negociaciones más amplias que permitan poner fin al conflicto iniciado el 28 de febrero.

Durante las hostilidades, Irán aseguró haber atacado objetivos e intereses estadounidenses en varios países del Golfo y en Jordania, acciones que provocaron víctimas y daños a infraestructuras civiles, y que fueron condenadas por los gobiernos afectados.