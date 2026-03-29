Israel prohíbe al patriarca católico celebrar misa en la iglesia del Santo Sepulcro por primera vez en siglos

El Patriarcado Latino de Jerusalén y la Custodia de Tierra Santa denunciaron que esta medida representa «una desviación extrema de los principios básicos de razonabilidad, libertad de culto y respeto del status quo»

El patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa.

El Patriarcado Latino de Jerusalén y la Custodia de Tierra Santa comunicaron que la Policía de Israel impidió este domingo la entrada a la basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén al patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, y al custodio de Tierra Santa, el reverendo padre Francesco Ielpo, cuando se dirigían a celebrar la misa del Domingo de Ramos.

Según el comunicado, ambos fueron detenidos en ruta mientras avanzaban en privado y «sin ninguna característica de procesión o acto ceremonial», y se vieron obligados a regresar. «Como resultado, por primera vez en siglos, se impidió a los jefes de la Iglesia celebrar la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro», reza el comunicado. Los organismos calificaron el episodio como «un grave precedente», y afirman que la decisión «desatiende las sensibilidades» de fieles de todo el mundo que durante esta semana «siguen lo que ocurre en Jerusalén».

El Patriarcado y la Custodia añadieron que, desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, han cumplido con las restricciones impuestas, incluida la cancelación de reuniones públicas, la prohibición de asistencia y la organización de transmisiones para los fieles.

«Impedir la entrada del cardenal y del custodio, quienes ostentan la máxima responsabilidad eclesiástica para la Iglesia católica y los Lugares Santos, constituye una medida manifiestamente irrazonable y sumamente desproporcionada», subrayaron. «Esta decisión precipitada y fundamentalmente errónea, viciada por consideraciones inapropiadas, representa una desviación extrema de los principios básicos de razonabilidad, libertad de culto y respeto del status quo», resaltaron.

Meloni denuncia la «ofensa»

Paralelamente, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó la cercanía del Gobierno a Pizzaballa, Ielpo y a los religiosos a los que se impidió celebrar la liturgia, y calificó el hecho de «ofensa», al considerar que el Santo Sepulcro es «un lugar sagrado del cristianismo» que debe ser preservado y protegido para la celebración de los ritos.

Según Meloni, impedir la entrada «constituye una ofensa no solo para los creyentes, sino para toda comunidad que reconozca la libertad religiosa». De igual modo, el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, tachó el hecho de «inaceptable» y anunció que dio instrucciones para convocar «mañana» al embajador de Israel en el Ministerio para pedir aclaraciones sobre la decisión de impedir a Pizzaballa celebrar el Domingo de Ramos.

Por su parte, el papa León XIV afirmó este domingo que, al inicio de la Semana Santa, la Iglesia está «más cerca que nunca» en oración de los cristianos de Oriente Medio, que «sufren las consecuencias de un conflicto atroz» y que, en muchos casos, «no pueden vivir plenamente los ritos de estos días santos».