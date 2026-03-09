ITS: un ruido que se expande en silencio (+fotos e infografía)

Elena aconseja a las nuevas generaciones tener sexo seguro. (Foto: Fernanda Pérez)

“Ahora pienso y digo: ¿Cómo pude llegar a esto si yo tenía una niña chiquitica a la que cuidar sola?”. Han pasado 16 años, pero Elena** no olvida cómo tuvo que contener sus lágrimas para que su hija no sospechara nada, tras recibir el resultado positivo de VIH. Hoy, a sus 55 años, recibe tratamiento en el Sanatorio La Rosita, de la provincia de Sancti Spíritus.

“Un día me llamaron y me dijeron que me habían dado como contacto. Nunca supe quién fue, en aquel tiempo yo era muy liberal. Llevaba unos días con catarro y fiebre, pero pensaba que era una gripe normal. Fui y me hice la prueba. Iba preparada para lo peor porque sabía lo que había hecho”, confiesa.

Creyó que estaba lista para recibir la noticia, pero aun así la nueva realidad la tomó por sorpresa. “Sentí que me iba morir, en lo único que pensaba era en mi niña”, dice y hace una pausa mientras se le quiebra la voz.

“Al principio lo que más me afectaba era que la gente comentaba y mi niña me comentaba: ‘Mamá están diciendo que tienes sida’. En ese momento, lo que hacía era ponerme a tomar ron para poder con aquello. Imagínate tú, pero gracias a Dios con el tiempo fui superando todas esas cosas”, agrega y deja escapar una lágrima.

La historia de Elena es una más entre tantas que se esconden detrás de un diagnóstico positivo de VIH o cualquier otra infección de transmisión sexual (ITS). Pero, ¿cuántas Elenas hay?

¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO DECIMOS ITS?

En una sociedad donde la sexualidad aparenta ser cada vez más liberal y los padres dicen brindar confianza a sus hijos, las ITS continúan siendo un tema tabú. Si bien se hace énfasis en el uso del preservativo, la ausencia del mismo en el sistema sanitario institucional opaca el temor de contraer una de estas enfermedades.

Informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) reflejan que en 2020 unos 374 millones de personas de entre 15 y 49 años contrajeron infecciones transmitidas por contacto sexual. El 13 por ciento de la población mundial vive actualmente con el Virus de Herpes Simple de tipo 2 y estiman también que la infección por el Virus del Papiloma Humano está asociada a más de 311 000 muertes por cáncer de cuello uterino al año.

Sancti Spíritus no escapa a esas cifras. Aquí coexiste ese problema mundial. Según declaró la doctora Isabel Hernández Aquino, al frente de la Sección Provincial de ITS, VIH y Hepatitis, “todas esas infecciones continúan incrementándose en la provincia”.

En las instituciones educativas se precisa abordar el tema de las ITS sin tapujos. (Foto: Prosalud Sancti Spíritus/ Facebook)

LA PREVENCIÓN COMO ASUNTO DE TODOS

Adquirir una de estas enfermedades significa una vivencia que supera el plano meramente biológico; toca la integridad física, la estabilidad emocional y los planes. Nadie está exenta de contraerlas. Por ello, en la provincia de Sancti Spíritus se implementan acciones para prevenir esas infecciones y mitigar su impacto.

Hernández Aquino destacó el valor psicoemocional que representa la Profilaxis Pre Exposición (PreP) para poblaciones vulnerables, es decir la red de hombres que tienen sexo con otros hombres, transexuales y parejas que suelen cargar con una presión emocional intensa. La PreP constituye una estrategia eficaz y segura que otorga un alto nivel de protección al reducir en más de un 90 por ciento el riesgo biológico de infección por VIH, explicó la especialista.

Este tratamiento se encuentra disponible en las consultas diferenciadas de varios municipios: Yaguajay, Cabaiguán (Área de Guayos), Trinidad (Policlínico 1) y en el Área Norte de Sancti Spíritus. La doctora Yaimé Rodríguez Vila, al frente de la Consulta Diferenciada en el Área Norte, explicó que estas nacen con el fin de crear un espacio ameno con un horario abierto para las poblaciones vulnerables. En ellas además de brindar el servicio de PreP se realizan test de VIH, ofrecen el paquete mínimo de protección, autopruebas, vacunación y asesoramiento jurídico.

El psicólogo Elvis Julio Rodríguez en uno de los talleres de prevención impartidos en la provincia. (Foto: Prosalud Sancti Spíritus/ Facebook)

El psicólogo Elvis Julio Rodríguez al frente del Departamento de Promoción y Educación para la Salud, declaró que en la provincia surgieron estrategias comunicativas contemporáneas para promover la prevención de las ITS en diferentes grupos etarios como las campañas Decide tu juego y Sigue a tu ritmo PreP.

En su juventud, Elena no tuvo campañas de prevención y mucho menos conoció la PreP, por lo que hoy aprovecha las oportunidades para advertir las nuevas generaciones, a su manera y desde la voz de la experiencia, lo que le hubiera gustado escuchar.

“Les aconsejo siempre que se protejan, sea cual sea el momento. He escuchado mil veces que dicen que no tienen miedo de enfermarse y es un error porque eso uno nunca lo sabe hasta que no recibe el golpe. Los jóvenes muchas veces tienen relaciones sin compromiso o buscan solo una aventura y ahí es donde está el problema, lo digo porque eso mismo me sucedió a mí; al igual que muchos no quise protegerme y mira…”.

*Estudiante de Periodismo

**El nombre de la entrevistada ha sido cambiado para respetar su privacidad.