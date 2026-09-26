ONU: Cuba alza su voz otra vez

En aquel septiembre, 66 años atrás, Fidel Castro alertó tempranamente que Cuba no era un peligro para Estados Unidos

Fidel durante su primera intervención en la ONU en 1960.

Cuba volverá al podio de la Asamblea General de la ONU a 66 años este 26 de septiembre del primer discurso del líder Fidel Castro en ese escenario internacional, donde denunció la hostilidad del Gobierno de Estados Unidos.

Casi siete décadas han transcurrido y aunque el momento histórico es otro, las circunstancias actuales de máxima presión y un recrudecimiento sin precedentes del bloqueo contra la isla con la incorporación de un cerco energético desde enero invitan a revisitar aquella vibrante intervención del líder de la Revolución cubana en las Naciones Unidas en nombre de su pueblo.

“La agresión económica, como lo saben todos los delegados aquí de América Latina, está expresamente condenada por el Derecho Internacional Regional”, expresó Fidel el 26 de septiembre de 1960 en la sede del organismo, aquí en Nueva York.

Sin embargo, el Gobierno de Estados Unidos -advirtió entonces- “viola ese derecho, esgrime el arma económica”.

Dijo el líder revolucionario -cuyo centenario se conmemora este año- que en el caso de Cuba “existe una circunstancia especial, y es que Cuba debe ser para el mundo en este momento una preocupación”.

Añadió que acudía a la ONU para denunciar las agresiones políticas y económicas, así como la interferencia constante de Washington en la política de su país y las campañas subversivas contra el Gobierno Revolucionario de Cuba.

Esta semana, líderes del mundo se reunieron en la ONU, en un año marcado por un giro regional a la derecha y por los esfuerzos del presidente Donald Trump para ampliar la influencia de Estados Unidos en el hemisferio occidental.

El martes, jornada inaugural del Segmento de Alto Nivel del 81 periodo de sesiones de la Asamblea General, Trump dedicó su tiempo ante el micrófono para, entre otros temas, referirse a Cuba en términos calumniosos que provocaron, en respuesta a sus palabras, el abandono del plenario de la delegación de la nación caribeña.

Minutos después del llamado del secretario general de la ONU, António Guterres, de ejercer el poder en el mundo por el derecho, la paz, y no por la fuerza, Trump recalcó que no dudará en utilizarla si Estados Unidos percibe una amenaza.

Al hablar del hemisferio occidental y del mapa que ha cambiado, Trump recurrió al repetido argumento de que «Cuba es un Estado absolutamente fallido», un eventual pretexto para una agresión militar al vecino país.

Según Trump, Cuba «está fracasando como nunca antes y acabará cayendo», a lo que en una publicación inmediata en la red social X el canciller Bruno Rodríguez Parrilla respondió: “El gobierno de EEUU resulta incapaz de aceptar que Cuba es, y tiene derecho a ser, un país plenamente independiente y soberano”.

“Ninguna de las falsedades del Presidente de EEUU en ONU y ninguna calumnia pueden ni podrán negar ese hecho”, advirtió.

Rodríguez Parrilla, jefe de la delegación de la isla a esta semana de alto nivel, subrayó: “Cuba no es una amenaza para EEUU ni para ningún país”.

“El bloqueo económico, incluido el cerco energético, sí amenaza a Cuba y al resto de las naciones. Es un acto de genocidio y castigo colectivo. Somos un país de paz y merecemos la paz”, puntualizó.

En aquel septiembre, 66 años atrás, Fidel Castro alertó tempranamente que Cuba no era un peligro para Estados Unidos.

Durante su extraordinario discurso ante el 15 periodo de sesiones, que duró cuatro horas y 29 minutos, sentenció: «…nuestro pueblo que ha aprendido en esta escuela de los últimos acontecimientos internacionales, sabe que a última hora, cuando su derecho ha sido negado, cuando sobre él se enciman las fuerzas agresivas, le queda el recurso supremo y el recurso heroico de resistir».