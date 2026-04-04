Pioneros espirituanos celebran un nuevo abril (+fotos)

Como cada año, este es un mes lleno de festejos para los más de 30 000 niños que conforman la Organización de Pioneros José Martí en el territorio

Durante todo el mes de abril se llevan a cabo diversas actividades para celebrar el aniversario 65 de la OPJM. (Fotos: Facebook)

Como cada año, este abril las escuelas espirituanas se colman con las alegrías de sus niños para celebrar un nuevo aniversario de la Organización de Pioneros José Martí (OPJM); uno muy especial, pues ya cumple 65 años y lo hace llena de sueños y expectativas para el futuro.

Sancti Spíritus, al igual que el resto del país, se suma a los festejos en todos los colectivos que albergan a los más de 30 000 pioneros moncadistas y José Martí de la provincia.

Todo abril será una fiesta a lo largo y ancho del territorio espirituano, pues la celebración contempla festivales infantiles, encuentros deportivos, concursos de conocimientos, rutas históricas, siembra de árboles, excursiones y acampadas de la mano del Movimientos de Pioneros Exploradores, además del resto de las actividades recreativas en las principales plazas y parques.



















Los niños estarán acompañados por representantes de organizaciones sociales y de masas del país, entre ellas la Federación de Mujeres Cubanas, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, los Comités de Defensa de la Revolución, la Asociación Hermanos Saíz, el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) y la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, entre otras.

También los festejos tendrán un lugar especial para los niños y jóvenes en situación de discapacidad, los pioneros de las Escuelas de Conducta y Formación Integral y de los Hogares de Niños sin Amparo Parental.

La Organización de Pioneros José Martí tiene razones suficientes para celebrar, pues acumula 65 años de trabajo incansable, con una premisa, aun en los más complejos escenarios que ha atravesado la isla: formar niños y jóvenes altruistas, conscientes, felices y con un sólido sentido del deber.