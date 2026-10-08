¿Por qué subió el precio de la entrada a la Feria Agropecuaria?

La instalación, subordinada al Ministerio de la Agricultura, funciona bajo un sistema empresarial y busca ingresos para sustentar los gastos asociados a mantenimientos y otros servicios

La medida de cambiar el precio de entrada no fue arbitraria, ni por capricho e, incluso, fue previamente consultada. (Foto: Delia Proenza/ Escambray)

Desde que el pasado domingo la entrada a la Feria Agropecuaria Delio Luna Echemendía, de Sancti Spíritus, subió de 5 a 20 pesos, muchos espirituanos se preguntan el porqué de esta medida y varios mostraron su inconformidad a través de las redes sociales o se acercaron a los medios de comunicación para exigir una respuesta.

Sucede que la Feria es un centro subordinado a la Empresa Filial de Aseguramiento y Servicio del Ministerio de la Agricultura y desde hace tiempo funciona bajo un sistema empresarial, el cual, a raíz de las 176 medidas aprobadas como parte de las Transformaciones Económicas y Sociales que recientemente entraron en vigor en el país, abre nuevas oportunidades.

Los documentos emitidos al efecto así lo confirman: La empresa estatal socialista amplía sus facultades en aras de que pueda operar con mayor autonomía y en similares condiciones con el resto de los actores económicos. Entre las potestades de dicha empresa ahora está la de descentralizar la facultad de aprobar los precios mayoristas y minoristas, y para la formación de los mismos se tendrán en cuenta los costos, gastos, tendencias del mercado, cadena de valor y las relaciones entre estas y los diferentes actores económicos”.

Según la dirección de esta empresa, desde hace mucho tiempo la Feria de los espirituanos busca alternativas económicas para cubrir los gastos que generan los mantenimientos constructivos de dicha instalación, además de otros costos asociados a la prestación de los múltiples servicios que en ella se ofrecen.

Reiteró, además, que la medida de cambiar el precio de entrada no fue arbitraria, ni por capricho e, incluso, fue previamente consultada. No obstante, el nuevo precio todavía sigue estando muy por debajo de lo que cobran en el resto de las ferias del país, que oscila entre 50 y 150 pesos.

De igual forma, se aclaró que del total de la cuantía recaudada por concepto de taquillas de acceso se aporta desde hace tiempo un por ciento a la cuenta de festividades del Gobierno en el municipio.

De acuerdo con la dirección de la Feria, entre las necesidades más apremiantes de la instalación figuran la reparación constructiva de locales, mantenimiento y pintura, además de trabajar en la recuperación de la pista de rodeo que hoy exige trabajos de soldadura, así como el acondicionamiento del terreno, entre otras acciones, las cuales se deben contratar con mipymes o trabajadores por cuenta propia que se dedican a ejercer esas labores a precios altos.