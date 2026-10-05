Rusia mantiene en agenda reanudar vuelos directos a Cuba

La falta de combustible para abastecer a los aviones llevó a suspender vuelos directos desde países como Canadá y Rusia, dos de los principales mercados emisores de turistas a la isla

La cuestión de la reanudación de las conexiones está en la agenda, detalló Alexandr Schetinin. (Foto: PL)

Reanudar los vuelos directos entre Rusia y Cuba sigue en la agenda, declaró hoy a la de prensa Sputnik el director del Departamento para América Latina de la cancillería del país eslavo, Alexandr Schetinin.

«Ante todo, esto depende de la grave situación que se observa hoy en Cuba. La cuestión de la reanudación de las conexiones está en la agenda, pero sin duda es una cuestión que exige garantizar toda una serie de condiciones necesarias que, como esperamos, se resolverán a medida de su evolución», detalló el diplomático.

El 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden que permite la imposición de aranceles a las importaciones de países que suministran petróleo a Cuba, y también declaró el estado de emergencia por una supuesta amenaza a la seguridad proveniente de la isla.

La medida ha exacerbado aún más la escasez de combustible en Cuba, afectando el transporte, la producción de alimentos, la salud y la educación.

Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información del país caribeño, de enero hasta el cierre de marzo, Cuba recibió apenas 298 mil 57 visitantes internacionales, un 48 por ciento menos que en el mismo período del año anterior.

La falta de combustible para abastecer a los aviones llevó a suspender vuelos directos desde países como Canadá y Rusia, dos de los principales mercados emisores de turistas a la isla.