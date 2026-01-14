Sancti Spíritus: Comienza el Ciclo Olímpico 2026 en la Enseñanza Preuniversitaria

Este miércoles más de 600 estudiantes de la Enseñanza Preuniversitaria en Sancti Spíritus realizaron los concursos provinciales de conocimientos para dar inicio al Ciclo Olímpico 2026

Los concursos se llevaron a cabo en todos los municipios como antesala del evento nacional, que tendrá lugar el próximo mes.

Este miércoles más de 600 estudiantes de la Enseñanza Preuniversitaria en Sancti Spíritus realizaron los concursos provinciales de conocimientos para dar inicio al Ciclo Olímpico 2026; una jornada donde también se rindió homenaje a la ciencia cubana.

El máster en Ciencias Miguel Castellanos Hernández, jefe del Departamento de Preuniversitario en la Dirección General de Educación en Sancti Spíritus precisó: “Los principales objetivos de este Ciclo Olímpico son identificar y potenciar talentos académicos en las diferentes áreas del saber, fomentar el estudio, la investigación y creatividad intelectual de nuestros jóvenes, además de incentivar la superación, el conocimiento y el compromiso científico con Cuba”.

Como novedad este año, además de las materias tradicionales (Español, Ortografía, Historia de Cuba, Inglés, Biología, Matemática, Física, Química y Geografía), se convocaron concursos de Astronomía, Ciencias de la Tierra, Cambio Climático y Problemas Ecológicos.

Asimismo, en el área de la informática nuevos temas estuvieron sobre la mesa, entre ellos: la Inteligencia Artificial, la ciberseguridad y la programación competitiva. Igualmente, tuvo lugar la primera competencia de Matemática para muchachas mayores de 15 años.

También, se llevaron a cabo los concursos de Español, Matemática e Historia de Cuba para los estudiantes de la Enseñanza Técnica y Profesional en Sancti Spíritus.

“En los próximos días daremos a conocer los resultados y reconoceremos a los estudiantes en cada uno de sus centros educativos para, luego, seleccionar a quienes integrarán el equipo de Sancti Spíritus a los concursos nacionales, que tendrán lugar en la primera quincena de febrero”, puntualizó Castellanos Hernández.