Sancti Spíritus inicia jornada conmemorativa por el Primero de Mayo (+fotos)

El esfuerzo individual y colectivo como método paliativo para solventar una cotidianidad de limitaciones económicas agravadas por la hostilidad del gobierno de Estados Unidos hacia Cuba, matiza las actividades concebidas como parte de la jornada por el Primero de Mayo en Sancti Spíritus

Jornadas productivas serán el sello distintivo de la jornada por el Primero de Mayo en Sancti Spíritus. (Fotos: Niurquis Oria) Román

Un trabajo voluntario en La Isabela, área dedicada a la producción de alimentos de la UBPC El Majá, en el municipio de Jatibonico, marcó la arrancada del programa conmemorativo motivado por el Día del Proletariado Mundial en la provincia espirituana.

Con la fuerza del ejemplo, cuadros de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y dirigentes sindicales del territorio avizoraron que los movimientos productivos vinculados a la higienización de instituciones estatales y de impulso a la producción de alimentos constituirán el sello de la celebración este 2026.

Desde La Isabela, área dedicada a la producción de alimentos de la UBPC El Majá, Ekaterina Gowen Dickinson, secretaria general de la CTC en Sancti Spíritus, convocó a la jornada conmemorativa por el Día Internacional de los Trabajadores en la provincia.

Ekaterina Gowen Dickinson, secretaria general de la CTC en Sancti Spíritus validó el aporte realizado este domingo a la atención de cultivos varios y la recogida de tomate en ese enclave agrícola que aporta alimentos para los trabajadores del gremio azucarero.

Resaltó además, la oportunidad de dialogar cara a cara con los miembros de ese colectivo laboral sobre el impacto negativo del bloqueo estadounidense y las medidas coercitivas de la actual administración norteamericana en el sector agropecuario y en la producción azucarera, una realidad que puso en jaque la zafra desde inicios de febrero.