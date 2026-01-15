Sancti Spíritus rendirá tributo a los 32 combatientes caídos en defensa de la patria venezolana

El homenaje póstumo tendrá lugar este viernes en la Plaza de la Revolución Mayor General Serafín Sánchez Valdivia desde las nueve de la mañana y a las cuatro de la tarde en el resto de los municipios

En este histórico sitio de la memoria espirituana se desarrollará un acto de profunda reafirmación revolucionaria. (Foto: Roberto Javier Bermúdez/Escambray)

El Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba, el Gobierno, la Unión de Jóvenes Comunistas, las organizaciones de masas y la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana en Sancti Spíritus convocan al pueblo espirituano a rendir tributo eterno a los 32 combatientes cubanos caídos en el cumplimiento de su deber internacionalista en la hermana República Bolivariana de Venezuela.

El homenaje provincial tendrá lugar este viernes 16 de enero de 2026 a las nueve de la mañana en la Plaza de la Revolución Mayor General Serafín Sánchez Valdivia. En este histórico sitio de la memoria espirituana se desarrollará un acto de profunda reafirmación revolucionaria, seguido de un tributo simbólico en la sede del Partido.

Además, en todos los municipios espirituanos a las cuatro de la tarde del mismo día se realizarán actos solemnes para honrar la memoria de los caídos y ratificar, con unidad y firmeza, el compromiso inquebrantable de defender la Patria, la Revolución y el Socialismo al precio de cualquier sacrificio.

Los restos mortales de los 32 cubanos ultimados por fuerzas norteamericanas en los sucesos del pasado 3 de enero en Venezuela llegaron a suelo cubano en la mañana de este jueves 15 de enero y fueron recibidos con una ceremonia militar encabezada por el General de Ejército Raúl Castro Ruz y el primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la república Miguel Diaz-Canel Bermúdez.