Sancti Spíritus vence a Las Tunas en segundo juego de la subserie

El equipo espirituano contó con una destacada actuación ofensiva de Lázaro Fernández

Lázaro Fernández fue el puntal ofensivo de los Gallos. (Foto: José F. González/ Escambray)

Los Gallos de Sancti Spíritus derrotaron este sábado 10 carreras por 7 a los Leñadores de Las Tunas en el segundo juego de la subserie particular, correspondiente a la 65 Serie Nacional de Béisbol.

El equipo espirituano contó con una destacada actuación ofensiva de Lázaro Fernández, quien conectó tres imparables en el partido, incluidos dos jonrones, para convertirse en la figura más sobresaliente del encuentro.

La victoria correspondió al lanzador Leonardo Gallardo (1-0), mientras que el revés fue para Darvis Leiva (0-2). Con este resultado, Sancti Spíritus eleva su balance a cuatro triunfos y una derrota.

La subserie particular entre ambos equipos marcha favorable a los Gallos por dos triunfos sin derrotas. El tercer juego de la serie se disputará mañana domingo en el estadio Julio Antonio Mella de Las Tunas.

Ficha del partido:

Equipo C H E Sancti Spíritus (SSP) 10 10 0 Las Tunas (LTU) 7 15 1

Ganó: Leonardo Gallardo (1-0)

Perdió: Darvis Leiva (0-2)

Jonrones: Lázaro Fernández, SSP (2)

Destacado: Lázaro Fernández (3 imparables, 2 jonrones)