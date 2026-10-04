Sesionará en Trinidad y Sancti Spíritus foro de negocios para el turismo

El evento tendrá lugar los días 7 y 8 en el municipio de Trinidad y sesionará el día 10 en la ciudad de Sancti Spíritus

El Hotel Trinidad Península acogerá la cita los días 7 y 8 de octubre. (Foto: Facebook)

Con el objetivo de promover las posibilidades de inversión del sector del Turismo en las dos villas patrimoniales de la provincia sesionará entre el 7 y el 10 de octubre del presente año un foro de negocios bajo el nombre de Trinidad: Ciudad de Encuentros.

A partir de las nuevas medidas anunciadas por el gobierno cubano para potenciar la producción y los servicios, motivar la inversión extranjera y la asociación entre actores económicos dentro de la isla, la industria del ocio en el territorio pretende dar a conocer las oportunidades de negocios y abrir una puerta al diálogo para compartir experiencia e ideas.

Según Lilian Arlety Toledo Soris, directora de Infotur Sancti Spíritus, el hotel Trinidad Península, resort de cinco estrellas considerado uno de los mejores alojamientos de la región, será la sede del evento los días 7 y 8.

Desde la primera jornada los participantes tendrán a su disposición una serie de presentaciones que pretenden arrojar luces sobre los intereses y posibilidades de negocio.

Entre las ponencias más relevantes se encuentran Trinidad: Patrimonio, Potencial Turístico y Oportunidades de Inversión, a cargo Claudia Elena Valdivia Valmaseda, especialista de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Trinidad y el Valle de los Ingenios.

La directora de Infotur comentó a Escambray que por la parte cubana está asegurada la presencia de Cubanacán, encargada de la acreditación y alojamiento; la extrahotelera Palmares, la Empresa de Campismo Popular y representantes del sector privado de la isla.

En un contexto de presión externa que ha motivado la salida de varias cadenas hoteleras del país, el Turismo cubano se ve obligado a buscar alternativas y asegurar con esfuerzos propios y colaboraciones la continuidad de los servicios.

Además de Trinidad, el foro de negocios se extenderá a la ciudad de Sancti Spíritus el día 10.

La cita cuenta con el auspicio de la delegación provincial del Ministerio de Turismo de Cuba, la Cámara de Comercio y la dirección de Comercio Exterior del territorio.