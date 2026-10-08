Sheinbaum alude a labor de médicos cubanos en México

“Los médicos cubanos están contratados de manera directa, porque eso es muy importante que se sepa, y con los salarios equivalentes a lo que gana un médico en nuestro país”, apuntó la jefa del Ejecutivo durante su habitual encuentro con medios de comunicación.

Están en lugares donde hace falta”, aseguró la presidenta mexicana. (Foto: PL)

La presidenta Claudia Sheinbaum aseveró este jueves que los médicos cubanos que laboran en México están contratados de manera directa y se encuentran en lugares muy apartados donde ayudan a atender a la población.

“Los médicos cubanos están contratados de manera directa, porque eso es muy importante que se sepa, y con los salarios equivalentes a lo que gana un médico en nuestro país”, apuntó la jefa del Ejecutivo durante su habitual encuentro con medios de comunicación.

“Están en lugares donde hace falta –agregó-, lugares más apartados donde ellos nos ayudan a atender a la población”.

Sheinbaum calificó en marzo de muy bueno el acuerdo bilateral para que galenos de la nación caribeña presten servicios en este país, donde son –subrayó- de mucha ayuda.

“Tenemos un muy buen acuerdo (con Cuba) que además nos ayuda mucho. Es decir, es un acuerdo bilateral de mucha ayuda para México”, dijo en respuesta a una pregunta en torno a la presión de Washington contra países latinoamericanos para que desistan de la cooperación médica de la isla.

La mandataria recordó que fueron los médicos cubanos quienes ayudaron a esta nación norteamericana durante la pandemia, en condiciones de mucha dificultad, y actualmente realizan su labor en muchísimos lugares y “se les paga lo que se les tiene que pagar”.

“Es parte evidentemente de un acuerdo bilateral. Ayer comenté en el norte, Baja California Sur, es difícil que se vayan médicos especialistas mexicanos, y los cubanos están dispuestos a trabajar ahí. Y en muchos lugares rurales donde necesitamos médicos especialistas, ahí están”, subrayó.