Tormenta tropical Isaias gana en intensidad sobre el golfo de México

Isais pudiera convertirse en huracán en las próximas 12 a 24 horas. (Foto: Insmet)

La tormenta tropical Isaias continúa sobre las aguas del golfo de México, donde se ha mantenido ganando en organización e intensidad durante las últimas horas. Posee vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora, con rachas superiores y su presión central ha descendido hasta 994 hectoPascal.

A las seis de la tarde su centro se estimó en los 22.8 grados de latitud Norte y los 92.8 grados de longitud Oeste, posición que lo sitúa a unos 360 kilómetros al oeste noroeste de Progreso, México. Se mueve con rumbo próximo al este nordeste a una velocidad de 13 kilómetros por hora.

Se espera que Isaias encuentre condiciones favorables para su desarrollo mientras avanza por el golfo de México, por lo que pudiera convertirse en huracán en las próximas 12 a 24 horas, antes de tocar tierra en la costa sur de los Estados Unidos.

Este sistema no ofrece peligro para Cuba.

El próximo aviso de ciclón tropical se emitirá a las seis de la tarde de mañana jueves.