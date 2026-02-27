Transición energética: motor de cambio en la universidad espirituana

La casa de altos estudios continúa apostando por el cambio hacia energías más limpias, sostenibles y respetuosas con el medio ambiente en sus instalaciones

La transición energética se mantiene como una prioridad para la UNISS y un pilar fundamental dentro de sus principales líneas investigativas.

Desde hace varios años la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS) apuesta por la transición hacia energías más limpias, sostenibles y respetuosas con el medio ambiente en sus instalaciones y como prioridad en sus principales líneas investigativas; estrategias que, en medio de la compleja situación energética que vive el país, siguen marcando el ritmo diario en esa casa de altos estudios.

A propósito de ello, el doctor en Ciencias Edelvy Bravo Amarante, rector de la institución precisó: “Contamos con un sistema de bombeo impulsado por energía fotovoltaica en nuestra sede central, al que debe sumarse otro en los próximos días, para garantizar mayor caudal de agua, y dos nuevas estaciones de bombeo en nuestras sedes de la cabecera provincial”.

También, en el Docente I de la UNISS dos laboratorios y dos aulas especializadas funcionan con energía solar para mantener un mínimo de actividades investigativas y no frenar proyectos científicos que requieren el uso de técnicas de laboratorio.

De igual forma, sucede con los servidores de Internet en la sede central y el Docente I de la casa de altos estudios espirituana, que mantienen su vitalidad todo el día a través de este tipo de respaldo energético.

Asimismo, se han incrementado medidas de seguridad y protección gracias a la instalación de 10 lámparas solares fotovoltaicas que cubren el perímetro exterior de la sede central; en tanto ya la UNISS trabaja para garantizar al menos dos lámparas de este tipo en cada uno de los Centros Universitarios Municipales de la provincia.

“Desde nuestra universidad y aprovechando la experticia de nuestros docentes e investigadores en materia de transición energética estamos adecuando el currículo de las carreras para que esta temática esté presente en todos programas académicos de pregrado y posgrado”, puntualizó el rector.

A ello se suma el significativo protagonismo que ha tenido la Universidad de Sancti Spíritus en todo lo referente a eficiencia energética y energías renovables, lo que ha permitido a esta institución educativa liderar proyectos de impacto en el tema, entre los que sobresale Fre Local, que ha concluido con excelentes resultados en el desarrollo de sistemas de energía eléctrica para comunidades aisladas en ocho provincias del país.

En ello también ha incidido la capacitación de un grupo de jóvenes de la UNISS expertos en la concepción, diseño, montaje y puesta en marcha de estos sistemas fotovoltaicos.