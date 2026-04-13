Tras muerte de otro connacional en EEUU, México exige acciones inmediatas

“La repetición de defunciones es inaceptable y refleja deficiencias graves en los centros de detención migratoria” del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, apuntó la Cancillería mexicana

El Gobierno mexicano reiteró “su inequívoco compromiso de velar por la protección y la dignidad de todas las personas mexicanas en el exterior, sin importar su situación migratoria”. ( Foto: PL)

México consideró este lunes inaceptables las repetidas defunciones de connacionales bajo custodia de ICE y exigió acciones inmediatas a las autoridades de Estados Unidos, tras el deceso de otra persona en un centro de Luisiana.

“La Cancillería reafirma su preocupación y su exigencia de acciones inmediatas. La repetición de defunciones es inaceptable y refleja deficiencias graves en los centros de detención migratoria” del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), apuntó la cartera.

A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores denunció que tales problemáticas resultan incompatibles con estándares de derechos humanos y protección de la vida de las personas.

Según lo difundido, el Consulado en Nueva Orleans fue notificado sobre el fallecimiento del connacional el 11 de abril mientras se encontraba en el Centro Correccional de Winn, ubicado en el condado de Winnfield.

La representación consular, en coordinación con el Consulado en Atlanta, contactó con su familia para brindar asistencia y acompañamiento legal y mantiene comunicación con las autoridades para conocer la causa de muerte y otras circunstancias con el propósito de esclarecer los hechos.

Además, junto con la familia y personal jurídico de la Cancillería y sus programas de asesoría legal, se analizarán las acciones a seguir en el caso.

La Secretaría instruyó a la red consular redoblar esfuerzos y realizar diariamente visitas a los centros de detención, al tiempo que recordó a la comunidad mexicana que pueden contactar al consulado de su jurisdicción o a la línea de apoyo en caso de detención o de requerir asistencia.

El Gobierno afirmó que continuará utilizando todas las vías legales y diplomáticas disponibles para esta situación, y reiteró “su inequívoco compromiso de velar por la protección y la dignidad de todas las personas mexicanas en el exterior, sin importar su situación migratoria”.

Este caso se suma a los 14 connacionales que, de acuerdo con la Cancillería, murieron durante operativos migratorios en Estados Unidos o bajo custodia del ICE en 2025 y lo trascurrido del presente año.

Frente a esta situación, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció a finales de marzo una serie de acciones, además de las notas diplomáticas emitidas, entre estas, el envío de cartas por parte de la Embajada de México en Estados Unidos a legisladores a nivel federal.

También sobresale la participación de México mediante la figura amicus curiae en una demanda presentada el 26 de enero último, y una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre fallecidos en centros de detención del ICE.