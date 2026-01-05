Tributo a Conrado Benítez, el mártir de los educadores cubanos (+fotos)

La conmemoración de los 65 años del asesinato del joven alfabetizador reunió a un centenar de habitantes de Pitajones, en Trinidad

Un centenar de educadores rindieron tributo en Pitajones a Conrado Benítez. (Fotos: Adriana Alfonso/Escambray)

En el Escambray trinitario se volvió a sentir la pasión de Conrado Benítez García por el magisterio y el compromiso con sus estudiantes. En Pitajones, a 14 kilómetros de Las Tinajitas, donde se erige un monumento a su memoria, una representación de educadores espirituanos recordó al joven alfabetizador en el aniversario 65 de su asesinato.

Las máximas autoridades del Partido, el Gobierno y Educación en la provincia, asistieron al homenaje.

El joven fue la primera víctima de la Campaña de Alfabetización que vivió la isla en 1961; para convertirse así en el mártir de los educadores cubanos. En su honor fueron creadas las brigadas de muchachos de entre 12 y 18 años que llevaron su nombre y su vocación a cada rincón de Cuba.

En nombre de los miles de maestros cubanos, Leonislandy Zúñiga Rodríguez, director de la secundaria básica Carlos Echenagusía Peña, de Trinidad, evocó el legado de Benítez García y su impronta en las nuevas generaciones de profesionales de la Educación. “Su asesinato fue un acto de odio a lo que él representaba: la luz del conocimiento”.

Leonislandy Zúñiga Rodríguez habló en nombre de los miles de maestros cubanos.

En el acto fue reconocida la labor de experimentados y noveles educadores, y el aporte a la comunidad de Julio Rodríguez Sánchez, hijo del campesino Eleodoro Rodríguez Linares, asesinado junto al maestro voluntario.

Durante la conmemoración, a la que asistió la doctora en Ciencias Naima Ariatne Trujillo Barreto, ministra de Educación, también se rindió honor a los 32 cubanos caídos este 3 de enero durante un ataque militar de Estados Unidos en Venezuela.

Naima Ariatne Trujillo Barreto, ministra de Educación, rindió honor a los 32 cubanos caídos durante un ataque militar de Estados Unidos en Venezuela.

Los sucesos acaecidos en la nación bolivariana constituyen un crimen contra la paz y el derecho internacional. “Cuba honra a sus hijos caídos en el cumplimiento del deber”, afirmó.

Al referirse a la comunidad de Pitajones, la titular del sector apuntó: “Este lugar ha ofrecido cobija permanente y cuidadosa a tan memorable acontecimiento de la obra educativa cubana, para que no deje jamás de ser espacio de homenaje, reafirmación, reencuentro y preservación de la memoria histórica”.

En el acto fue reconocido el hijo del campesino Eleodoro Rodríguez Linares, asesinado junto al maestro voluntario.

“Conrado fue el primer mártir de la obra educacional de la Revolución, fue el primer mártir del Año de la Educación”, sentenció Trujillo Barreto, a la vez que convidó a llevar su espíritu a todos los centros educacionales del país.

Asistieron además al homenaje Deivy Pérez Martín, miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria en la provincia; Alexis Lorente Jiménez, gobernador de Sancti Spíritus; así como directivos del Ministerio de Educación y las organizaciones políticas y de masas.