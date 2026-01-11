Trinidad es símbolo de permanencia (+ fotos)

Al centenario de Fidel fue dedicada la Sesión Solemne de la Asamblea del Popular en Trinidad para celebrar el aniversario 512 de la fundación de la tercera villa de Cuba

La Asamblea acordó entregar el Premio Único de las Artes a la maestra artesana Magalis de Jesús Ramírez Placeres. (Fotos: Ana Martha Panadés)

“Trinidad es símbolo de permanencia, es la memoria viva de un pueblo que ha sabido resistir los embates del tiempo y las tempestades de la historia. Al reunirnos hoy lo hacemos no solo para contar los años transcurridos, sino reconocer la grandeza de una villa que ha sido faro de la cultura, de fe y de identidad para Cuba y para el mundo», expresó Deivy Pérez Martín, miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria de la organización en Sancti Spíritus, durante la Sesión Solemne de la Asamblea Municipal del Poder Popular por el aniversario 512 de la fundación de la villa.

En el teatro La Caridad se reunieron los delegados, personalidades e invitados, quienes evocaron el espíritu del Comandante en Jefe y los entrañables lazos que lo unieron siempre a esta ciudad y a los trinitarios, que no desfallecen en el empeño de preservar su patrimonio edificado y cultural.

Por ello, la presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular, Tania Gutiérrez Fontanills, recordó la profunda tradición patriótica y revolucionaria del pueblo y ratificó el compromiso de las autoridades en función de consolidar sistemas de trabajo para avanzar en el desarrollo económico y social del territorio.

Acompañada de preciados símbolos de la historia local, del canto de las tonadas y de otros artistas, la Asamblea acordó entregar el Premio Único de las Artes a Magalis de Jesús Ramírez Placeres, maestra artesana con una larga trayectoria en el órgano de gobierno, como delegada y presidenta del Consejo Popular la Purísima y, además, diputada.

La réplica de la Torre de Manaca Iznaga, uno de los símbolos de Trinidad, fue entregada a la Dirección Municipal de Educación.

La Sesión Solemne, presidida también Alexis Lorente Jiménez, gobernador de la provincia y otras autoridades del Partido y el Gobierno en el municipio, entregó, asimismo, la réplica de la Torre de Manaca Iznaga, uno de los símbolos de Trinidad, a la Dirección Municipal de Educación, con resultados positivos durante la última etapa de trabajo.

Deivy Pérez Martín, miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria de la organización en Sancti Spíritus, intervino en la Asamblea.

“Es una ciudad viva, que respira, que late y se proyecta hacia el futuro sin renunciar a su pasado. Que cada generación perciba que Trinidad recuerda la historia no como un pasado muerto, sino como raíz viva, símbolo de paz y continuidad”, concluyó.

En otro momento de su intervención, Pérez Martín resaltó el orgullo y tradición patriótica de los habitantes de esta ciudad que, más allá de evocar un acto fundacional, simboliza la continuidad de un espíritu que ha sobrevivido a guerras, crisis y transformaciones gracias a hombres y mujeres que han puesto todo su empeño en el quehacer diario.

Como parte de las celebraciones, una representación de delegados de la Asamblea Municipal del Poder Popular participó en la siembra del árbol en el Bosque de los Aniversarios, situado en el Valle de los Ingenios, como tradicionalmente ocurre cada enero en el contexto de los festejos fundacionales.

La diputada al Parlamento Cubano Yudit Brunet Fundora, delegada de la circunscripción 20 del Consejo Popular Chanzoneta, y Osmany Ruiz Cerrillo, representante de la circunscripción 92 del Consejo Popular Centro, plantaron un cedro, símbolo de fortaleza, permanencia y continuidad.

Desde este domingo se descorren las cortinas de la edición 53 de la Semana de la Cultura Trinitaria, con un programa de actividades que abarca exposiciones, charlas, encuentros de artesanos y otras propuestas.