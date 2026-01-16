Universidades de Sancti Spíritus y de Estados Unidos fortalecen vínculos académicos (+fotos)

La Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez y el Lehman College Bronx, de Nueva York, afianzan su cooperación a través del intercambio entre profesores y estudiantes

La visita busca fortalecer los vínculos académicos y de cooperación a través del intercambio con sus homólogos espirituanos. (Fotos: Gabriela Estrella Cañizares/Escambray)

La Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS) recibió una delegación de profesores y especialistas procedentes del Lehman College Bronx de Nueva York, Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer los vínculos académicos y de cooperación a través del intercambio con sus homólogos espirituanos.

Las relaciones entre estos dos centros formativos se remontan al año 2017 cuando, por primera vez, una delegación del centro estadounidense visitó la UNISS, ocasión donde fue firmado un convenio de cooperación para fomentar el intercambio de estudiantes, la realización de cursos de verano y el trabajo conjunto en diversas investigaciones.

La doctora en Ciencias Teresita Levy, vicerrectora de Internacionalización y Extensión Universitaria del Lehman College aseguró: “Nuestra universidad tiene fuertes vínculos con la UNISS, por eso con esta visita buscamos seguir aprendiendo de forma recíproca como una familia. Estamos muy interesados en continuar con los proyectos colaborativos y de investigación para trabajar en temas tan sensibles como la crisis ambiental, energética y los procesos de alimentación sostenible, entre otros”.

Asimismo, resaltó la alta calidad de la educación cubana y su intensa labor formativa enfocada en dar respuestas a las principales necesidades de la sociedad.

La delegación estadounidense está integrada por un grupo de profesionales y especialistas de diversas áreas del conocimiento, entre ellas la salud, humanidades, economía, ciencias sociales y pedagogía, quienes realizan desde inicios de este año un periplo por varios territorios y universidades del país.

La doctora en Ciencias Alsacia Sepúlveda-Pacsi, profesora asociada del Departamento de Enfermería del Lehman College, destacó la pasión y la dedicación de los profesores cubanos, además del intenso enfoque comunitario y práctico de la educación superior cubana para formar profesionales capaces de enfrentar los retos laborales que tienen por delante.