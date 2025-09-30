ConfesionEs de Juanelo: ¿Cuál fue y cómo funcionaba el primer hospital espirituano para pobres?

En su podcast semanal, Juan Eduardo Bernal Echemendía desempolva un capítulo sui géneris de la historia de la villa del Yayabo

Juan Eduardo Bernal Echemendía

30 septiembre, 2025 - 12:09pm

Este martes Juanelo evoca la historia de una edificación espirituana.

