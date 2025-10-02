Cuba condena interceptación israelí de la flotilla Global Sumud (+post)

De acuerdo con los últimos reportes, la mayoría de los tripulantes ya fueron detenidos y sus tripulaciones enviadas a un puerto israelí antes de su deportación hacia sus países de origen

Una vez más, la solidaridad internacional con Palestina vuelve a ser bloqueada. (Foto: Internet)

Cuba expresó este 2 de octubre su más enérgica condena ante la interceptación, por parte de Israel, de la flotilla Global Sumud, que transportaba ayuda humanitaria esencial al pueblo palestino en la Franja de Gaza.

A través de la red social X, el primer ministro Manuel Marrero denunció que “una vez más, la solidaridad internacional con Palestina vuelve a ser bloqueada” y exigió el cese inmediato del genocidio.

Desde la misma plataforma, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, rechazó también la acción israelí y denunció que “el régimen sionista continúa burlándose del Derecho Internacional y de los reclamos globales para detener su genocidio contra el pueblo palestino”.

Expresamos la más enérgica condena a intercepción por el régimen sionista de Israel de la @gbsumudflotilla, que transportaba ayuda humanitaria al pueblo palestino. La solidaridad vuelve a ser bloqueada.

¡Cese el genocidio!#CubaConPalestina pic.twitter.com/UpvwRBbRhu — Manuel Marrero Cruz (@MMarreroCruz) October 2, 2025

El canciller envió un mensaje de solidaridad a todos los integrantes de la flotilla, la mayoría de los cuales fueron detenidos por Israel en aguas internacionales, en lo que calificó como una “flagrante violación del Derecho Internacional”.

Rodríguez compartió en su perfil declaraciones del joven periodista español Néstor Prieto, amigo de Cuba, quien fue detenido junto a sus compañeros por las autoridades israelíes.

“Demandamos su liberación y la de todas y todos los integrantes de la #GlobalSumudFlotilla”, enfatizó el canciller.

Denunciamos nueva interceptación israelí de barcos de la Flotilla de la Libertad que llevan ayuda humanitaria a #Gaza.



Régimen sionista continúa burlándose del Derecho Internacional y de los reclamos globales a detener su genocidio contra el pueblo palestino.



🧵 pic.twitter.com/3QeBgNfmac — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) October 2, 2025

Previamente, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, había condenado “en los términos más firmes la interceptación por parte del gobierno sionista de Israel de la flotilla Global Sumud”.

En su publicación en X, el mandatario subrayó que estos hechos “confirman la esencia genocida del régimen israelí, que carece de todo límite”, y reafirmó el apoyo y la solidaridad de Cuba con los tripulantes, a quienes describió como valientes.

Condenamos en los términos más firmes intercepción por parte del gobierno sionista de Israel de la @gbsumudflotilla. Estos hechos deplorables confirman la esencia genocida israelí que carece de todo límite. Nuestro apoyo y solidaridad con los valientes tripulantes de la Flotilla. pic.twitter.com/RQ0QSy5M2m — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) October 2, 2025

La operación para interceptar los 44 barcos que integraban la flotilla comenzó anoche y continuó esta mañana.

De acuerdo con los últimos reportes, la mayoría de los tripulantes ya fueron detenidos y sus tripulaciones enviadas a un puerto israelí antes de su deportación hacia sus países de origen.

Israel incurrió en actos similares en el pasado, interceptando buques civiles con destino a Gaza y deportando a sus ocupantes. Sin embargo, es la primera vez que decenas de embarcaciones zarpan simultáneamente hacia el enclave palestino en un esfuerzo coordinado para romper el cerco.

Desde 2007, Gaza vive bajo un estricto bloqueo terrestre, marítimo y aéreo impuesto por Tel Aviv, que ha generado una crisis humanitaria de proporciones alarmantes.

Según datos de la Organización de Naciones Unidas, alrededor de 1,5 millones de palestinos permanecen desplazados, mientras la hambruna avanza sin tregua ante el cierre total de los cruces fronterizos desde marzo pasado.