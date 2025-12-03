En video: Un médico de altura

Prestar servicio de calidad y con una pasión que escala las alturas de Topes de Collantes es la meta diaria de un joven cardiólogo que pondera en el Kurhotel Escambray el amor por esa profesión.
La medicina, la más altruista de las vocaciones, posee en él resguardo y profesionalidad.
