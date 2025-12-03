En video: Un médico de altura

Un joven profesional de la Medicina prestigia la serranía espirituana

Este joven cardiólogo hace de su profesión un sacerdocio. (Foto: Alien Fernández/ Escambray)

Prestar servicio de calidad y con una pasión que escala las alturas de Topes de Collantes es la meta diaria de un joven cardiólogo que pondera en el Kurhotel Escambray el amor por esa profesión.

La medicina, la más altruista de las vocaciones, posee en él resguardo y profesionalidad.