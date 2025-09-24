Gallos consiguen doble triunfo ante los Piratas

Pese a conectar apenas nueve hits en la fecha, los espirituanos se apoyaron en la efectividad de su pitcheo y se llevaron un importante doble triunfo, que elevó a cuatro su racha victoriosa

Los Gallos llevan cuatro victorias en línea en sus últimas presentaciones.

Apoyados en una efectiva labor monticular del zurdo Ariel Zerquera y el derecho Fernando Betanzo, los Gallos de Sancti Spíritus consiguieron su segundo triunfo de este miércoles en el duelo ante los Piratas de la Isla de la Juventud, al derrotarlos otra vez por estrecho marcador de tres carreras por dos.

Apenas una carrera y cuatro imparables en cinco entradas admitió Zerquera, quien se hizo de su segunda victoria de la Serie, una labor que fue respaldada por Betanzo, que en par de episodios permitió una anotación inmerecida y apenas le conectaron un sencillo, mientras propinaba par de ponches sin boletos.

Pese a las limitaciones de la tanda ofensiva, la tropa de Eriel Sánchez hizo el trabajo al apoyar a sus lanzadores con tres carreras, dos de ellas ante el tirador pinero Yunier Gamboa, que cargó con el revés.

El empuje al bate estuvo encabezado por Osdani Llorente, que con jonrón y doble en tres turnos oficiales remolcó dos y anotó una en un choque en el que los espirituanos solo acumularon seis incogibles.

Este resultado completó una provechosa jornada para los Gallos, que pese a conectar apenas nueve hits en la fecha, se apoyaron en la efectividad de su pitcheo y se llevaron un importante doble triunfo, que elevó a cuatro su racha victoriosa en las últimas presentaciones.

A primera hora en el estadio José Antonio Huelga, los yayaberos habían vencido con marcador de una carrera por cero en choque definido en el octavo capítulo bajo la Regla Schiller atendiendo a que el duelo estaba pactado a siete entradas por formar parte de un programa doble.

Ahora los Gallos atesoran once triunfos y seis descalabros, lo que los sitúa en el sexto puesto de la tabla de posiciones, un resultado que se proponen consolidar cuando este jueves vuelvan a enfrentar a los pineros, adueñados del sótano de la campaña beisbolera cubana con un éxito en 16 presentaciones.