Greta Thunberg sufre torturas y humillaciones «nazis» en cárcel israelí

Las acusaciones incluyen abusos físicos, humillaciones psicológicas y condiciones de reclusión deficientes

Cubasí

5 octubre, 2025 - 8:16am

Otros activistas ya liberados han formulado acusaciones más graves. (Foto: Internet)

La activista medioambiental sueca Greta Thunberg ha denunciado a través de su Embajada el trato severo que ha recibido durante su detención por parte de las autoridades israelíes. Las acusaciones, detalladas en correspondencia diplomática a la que tuvo acceso The Guardian y respaldadas por el testimonio de otros detenidos, incluyen abusos físicos, humillaciones psicológicas y condiciones de reclusión deficientes.

Mientras tanto, la ONG Adalah, que representa a algunos de los detenidos, afirma que se están «violando sistemáticamente» sus derechos fundamentales, al negarles acceso a saneamiento básico, medicamentos y asistencia legal. 

Contexto de las detenciones

Thunberg es una de los 437 activistas, periodistas y abogados detenidos cuando las fuerzas israelíes interceptaron la Flotilla Global Sumud, una coalición de barcos que transportaba ayuda humanitaria con destino a Gaza. La mayoría de los arrestados permanecen recluidos en la prisión de alta seguridad de Ketziot, en el desierto del Negev. Cabe destacar que esta es la segunda vez que Israel detiene a la joven activista por intentar romper el bloqueo de Gaza.

Personal de la Embajada de Suecia ha visitado a los ciudadanos detenidos y está instando a las autoridades israelíes a que les proporcionen acceso inmediato a alimentos, agua potable y representación legal, así como a que agilicen su tramitación y regreso a casa.

Condiciones de detención y denuncias de maltrato

Según un correo electrónico del Ministerio de Asuntos Exteriores sueco, Thunberg se encuentra recluida en una celda infestada de chinches y sufre deshidratación debido a la insuficiencia de alimentos y agua. La activista también ha desarrollado erupciones cutáneas y ha denunciado que la obligan a permanecer sentada en superficies duras durante largos periodos de tiempo. El documento añade que, según se reporta, otros detenidos habían visto cómo fue obligada a sostener banderas mientras le tomaban fotografías.

Otros activistas ya liberados han formulado acusaciones más graves. El periodista italiano Lorenzo D’Agostino declaró tras regresar a Estambul que Thunberg fue «envuelta en la bandera israelí y exhibida como un trofeo». «Aprovechaban cualquier oportunidad para humillarnos a cualquiera de nosotros», añadió.

El activista turco Ersin Сelik afirmó a la agencia de noticias Anadolu: «Arrastraron a la pequeña Greta por el pelo ante nuestros ojos, la golpearon y la obligaron a besar la bandera israelí». Según su testimonio, «le hicieron todo lo imaginable como advertencia para los demás». Concluyó diciendo: «Hicieron exactamente lo mismo que los nazis».

