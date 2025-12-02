No falleció ni muestra signos de abuso sexual niño ingresado en Pediátrico espirituano

El paciente, reportado en estado crítico estable, fue intervenido quirúrgicamente luego de sufrir varias lesiones en los órganos internos; así lo confirmó la dirección de ese centro asistencial

El Pediátrico espirituano cuenta con el equipo multidisciplinario y todos los recursos para la atención del menor.

No es cierto que el paciente de 13 años de Yaguajay, ingresado en el Hospital Pediátrico Provincial José Martí Pérez, de Sancti Spíritus, falleció, ni tampoco que muestra signos de abuso sexual como difunden algunos usuarios en redes sociales, aclaró a Escambray la dirección de la más importante institución sanitaria de su tipo en este territorio central de Cuba.

El doctor Ramón Aquino Lorenzo, director del Pediátrico espirituano, añadió que el menor se encuentra reportado en estado crítico estable; se lograron estabilizar sus parámetros vitales, incluida la hemoglobina, y sus riñones funcionan adecuadamente.

“Se trata de un paciente policontusionado, con lesiones en los órganos internos, díganse bazo, páncreas, duodeno…, hospitalizado actualmente en la Sala de Cuidados Intensivos del José Martí, adonde llegó en la madrugada de este martes”, explicó Aquino Lorenzo.

El directivo resaltó la rápida y profesional actuación del equipo multidisciplinario del Hospital Municipal Joaquín Paneca, de Yaguajay, que asistió e intervino quirúrgicamente al adolescente.

El doctor Ramón Aquino agregó que en la madrugada de este martes fue activada la guardia multidisciplinaria del José Martí, que incluyó las especialidades de Anestesia, Cirugía, Pediatría y Terapia para la asistencia y rescate del referido niño, quien, a pesar de presentar múltiples lesiones físicas, no muestra evidencias de haber sido abusado sexualmente.

El facultativo reiteró que el menor registra una evolución favorable, en medio de su estado de gravedad, y cuenta con un equipo multidisciplinario y con los recursos para su atención.