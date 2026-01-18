Ciencia de lujo en Sancti Spíritus

Este 20 de enero se reconocerá lo que más vale y brilla de este sector por sus aportes concretos durante el pasado año al desarrollo económico y social del territorio

El Centro de Estudios de Energía y Procesos Industriales de la universidad espirituana potenció el uso de las fuentes renovables en comunidades aisladas. (Foto: Facebook)

El 20 de enero se celebrará en Sancti Spíritus el Día de la Ciencia cubana, con una especial trascendencia a partir de los aportes concretos de investigadores y trabajadores del sector en los distintos centros, entidades e instituciones del territorio, al desarrollo económico y social de la provincia durante el 2025.

Ivis Pérez Oreilly, directora de la Unidad de Ciencia y Tecnología del Citma aquí, precisó a Escambray que entre los resultados fundamentales cosechados el pasado año se encuentra la introducción de los microbuses eléctricos ensamblados por la Empresa Militar Industrial Francisco Aguiar Rodríguez, a partir del Proyecto Territorial Transición Energética del Transporte Urbano.

Esta idea ya suma alrededor de 40 ecomóviles, distribuidos en Sancti Spíritus, Trinidad, Cabaiguán y Yaguajay, más uno que funciona como carro fúnebre en Placetas; y, en total, se pretende llegar a 55 de estos vehículos que prestan servicios a la población al módico precio de diez pesos.

La Universidad de Sancti Spíritus José Martí, una de las entidades protagonistas de ese resultado, también tributó el pasado año el proyecto Internacional Fuentes Renovables de Energía como apoyo al Desarrollo Local, centrado en mejorar la calidad de vida en más de una docena de comunidades rurales aisladas, donde se incrementó el acceso a la energía las 24 horas.

En el cambio de la matriz energética también se destaca la representación de Tabacuba en el territorio, para la mejora del proceso de obtención de capas, empeño gracias al cual ya se autoabastecen 100 productores y 30 escogidas de tabaco.

Por otra parte, entre los colectivos que más tributaron al desarrollo de la ciencia y la técnica en el territorio aparecen el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, con varias investigaciones; el Hospital Provincial con la introducción de Jusvinza para el tratamiento de la artritis reumatoide; la gestión de gobierno basada en ciencia y los aportes de varias instituciones a la producción de alimentos.

En este último tema despuntan la producción y comercialización de semilla de maíz híbrido transgénico, el desarrollo del programa del cultivo de la soya, la estrategia varietal para el arroz diversificado y que mitigue los efectos al cambio climático, otra para la producción de plátano variedad Fiat 04, que posibilitó el abastecimiento de la provincia.

Además, aquí se activaron todos los centros de reproducción de entomófagos y entomopatógenos para la producción de productos biológicos, lo que ha posibilitado cubrir una parte importante de los cultivos; y se evalúan nuevas variedades de frijol, maíz híbrido, garbanzos, sorgo, maní y clones de yuca y boniato, con mayor tolerancia a los efectos del cambio climático y superior potencial productivo.