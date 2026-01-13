La docencia y la investigación han marcado el ritmo de mi vida (+fotos)

Asegura la doctora en Ciencias Kolima Peña Calzada, vicedecana de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Santi Spíritus José Martí Pérez, quien mereció la orden Carlos J. Finlay

La profe Kolima ha dedicado más de la mitad de su vida a la investigación y la docencia, dos de sus grandes pasiones. (Foto: Gabriela Estrella Cañizares/Escambray)

“Siempre procuro que mis estudiantes se enamoren de la investigación científica, al igual que yo, y decidan escoger este camino como un modo de vida”, asegura la doctora en Ciencias Kolima Peña Calzada, vicedecana de investigación y posgrado de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS).

Ha dedicado más de 20 años a la docencia y la investigación científica de alto impacto para la economía nacional dentro de las ciencias agropecuarias; por ello, mereció la orden Carlos J. Finlay, un reconocimiento a su labor que la compromete a continuar entregada al desarrollo de la ciencia en Cuba.

La profe Kolima se graduó de ingeniera agrónoma en el año 2003 en la UNISS, donde comenzó a trabajar como profesora e investigadora en la Facultad de Ciencias Agropecuarias.

“Me vinculé a la investigación desde mi etapa como estudiante a través del movimiento de alumnos ayudantes; el profesor Pedro Fuentes Chaviano fue un gran apoyo para mí en esta etapa, pues él fue el tutor de mi tesis de grado y, luego, de la de mi maestría”, puntualiza.

Precisamente, desde la maestría se vinculó a proyectos investigativos importantes para la economía nacional, entre ellos el uso de coberturas muertas para beneficiar la temperatura del suelo y así disminuir el riego en cultivos importantes para Sancti Spíritus, como el arroz y la cebolla.

Años más tarde, completó su formación doctoral, entre el 2018 y 2021, en la Universidad Estatal Paulista de Brasil, cuyo estudio estuvo enfocado en la utilización de bioproductos (materiales o compuestos producidos a partir de biomasa renovable, utilizando procesos biotecnológicos y sostenibles) como atenuantes de los efectos negativos de la salinidad y sequía para producir alimentos en suelos que presenten esas características.

En estos momentos se mantiene vinculada a ocho proyectos investigativos territoriales y nacionales de alto impacto.

“Fui tutora desde muy joven, algunos de los estudiantes a quienes atendía tenían casi mi edad, eso me imponía mucho; pero intentaba, siempre, transmitir mi experiencia y motivarlos por la ciencia desde su etapa de formación”, confiesa.

La docencia es una de las grandes pasiones de la profe Kolima, por ello dedica gran parte de su tiempo a la tutoría de jóvenes investigadores, para ayudarlos a desarrollar sus habilidades investigativas y potenciar su desarrollo científico.

“Desde el 2017 los estudiantes de nuestro Grupo Científico Estudiantil han obtenido premios nacionales, entre ellos la mejor tesis del país y el trabajo de mayor relevancia económica en el Fórum Nacional de Estudiantes para Ciencias Agropecuarias; resultados que también avalan el prestigio de nuestra casa de altos estudios”, acota.

La profe Kolima coordina el proyecto institucional Agrofuturo, que busca integrar el uso de los bioproductos para promover mayor rendimiento de las plantas, la conservación de los frutos luego de su cosecha, donde trabajan con el almidón de yuca como mejorador, así como la caracterización de las zonas rurales.

Ese proyecto, por la relevancia de sus resultados, lleva dos años coronándose como el más destacado a nivel de universidad; además de contar con doce publicaciones de impacto en el 2025.

“Además, colaboro con el Centro de Estudios de Energía y Procesos Industriales (UDI-CEEPI) en un trabajo que tienen encauzado hacia la economía circular y, también, me integré a un proyecto de la UNISS enfocado en la agrivoltaica, con el que buscamos llegar a un modelo de negocio para producir energía y alimentos a la vez, en el mismo lugar y así no perder suelo agrícola”, puntualiza.

Además, la profe Kolima coordina desde hace 12 años el convenio de cooperación que existe con la empresa española Catalysis, donde evalúan el uso de productos cubanos y extranjeros para dar a Cuba alternativas viables en el uso de bioproductos y así establecer su tecnología de aplicación.

Su destacada labor educativa e investigativa ha contribuido, de forma significativa al prestigio, la consolidación y el desarrollo de la ciencia en Cuba, según asegura el Ministerio de Educación Superior. Por ello, el próximo miércoles formará parte del selecto grupo de profesionales que recibirán la orden Carlos J. Finlay, uno de los más prestigiosos galardones del país.

“Me sentí muy feliz al conocer de este reconocimiento, pues, generalmente, se asocia a personas más adultas, pero es un verdadero honor para mí acompañar a los profes Juan Emilio y María del Carmen, pues veo la relevancia de mi trabajo en un tema tan importante y complejo como lo es la producción de alimentos”, confirma emocionada la profe Kolima.

Refiere además que uno de sus mayores orgullos reside en la formación de profesionales, jóvenes que, bajo su tutoría, se vinculan a los proyectos investigativos, publican y participan en prestigiosos eventos, lo que se traduce en graduaciones con honores, así como un amplio y valioso currículo para su futura etapa laboral.

Esa fue una de las razones que la motivaron a trabajar en el libro Soberanía Alimentaria y Desarrollo Agropecuario y Forestal III, una compilación suya con un capítulo desarrollado en su totalidad por estudiantes.

“Este libro se publicó en su tercera edición bajo el sello Ediciones UNISS Raúl Ferrer y aborda temáticas muy relevantes como: la soberanía alimentaria y el desarrollo agropecuario y forestal; además del capítulo Ciencia, Innovación y Juventud, escrito en su totalidad por estudiantes universitarios de todo el país, una gran oportunidad para ellos en su etapa estudiantil”, refiere.

Este texto nació como una estrategia liderada por la profe Kolima para apoyar, también, a otros profesores e investigadores de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNISS que, posteriormente, devino evento para socializar resultados fruto de la investigación científica para estudiantes y educadores.

Al abordar los planes para el futuro, sentencia: “Espero continuar entregada a la investigación y la docencia, pues la orden Carlos J. Finlay me compromete a seguir trabajando en nuevas líneas investigativas para aportar, desde las ciencias agropecuarias, al desarrollo de la sociedad cubana”.